Лена Бориславова е може би една от най-обсъжданите жени в сферата на политика. Дълга, тъмна коса, диоптрични очила с черни рамки и рокли в пастелни цветове - отличителните й белези, що се касае до стил и визия. Лена Бориславова няма да е в листите на ПП-ДБ за изборите.

Роденa на 8 октомври 1989 г., Лена Бориславова е зодия Везни. През 2018 година попада в престижната европейска класация на списание „Форбс“ – „30 под 30“, която отличава най-добрите млади лидери, изобретатели и предприемачи на Стария континент. Класирана е в категория „Политика и право“. "Мисля, че знам какво искам и как да го постигна. Но не го правя от чиста амбиция, а знам, че ми харесва" - така отговаря тя на въпроса за амбицията в интервю за "Преди обед".

ТРИТЕ К - КЛАСА, КОСА, КВАЛИФИКАЦИИ

Очакванията й за Харвард, където е учила, не се припокриват съвсем с реалността

"Класната стая е както сте го виждали в "Професия Блондинка" - филмът е заснет вътре в сградата на университета. Няма някаква луксозност, скъпо обзавеждане или нещо, което говори за ексклузивност. Специалното обаче са възможностите, до които се докосваш - събрали са те с разнообразни и провокативни хора. Те искат да предизвикват. Изненадващото е как се озоваваш там и около теб се случват толкова много неща, че нямаш време да разбереш какво се случва."

Дългата коса е характерна за визията на Лена Бориславова - свободно пусната, частично прибрана с фиби или на кок. Най-обсъжданата прическа преди нея сякаш беше на Мая Манолова.

Но Лена Бориславова не винаги е изглеждала така. Поглед към снимките й от миналото показва, че е носила косата си на каре или на етажи - прически, които са удобни и лесни за поддържане.

ЧЕРНО, ПАСТЕЛНИ ЦВЕТОВЕ И СЪВСЕМ МАЛКО СЛЪНЧЕВО ЖЪЛТО

В гардероба на Лена Бориславова се забелязват основно тъмни цветове - черно и тъмносиньо.

От светлата гама залага основно на пастелните и неутрални нюанси.

Тази умереност е характерна за жените в политиката. Една дреха в слънчево жълто успява да се промъкне в ефир, в едно от гостуванията на Бориславова в bTV.

Облеклото в по-старите й снимки показва предпочитания към шалове с каре и геометрични фигури. Палта в бяло и черно, костюми в маслено зелено и бежово и блузи с поло яка. В по-разчупеното ежедневие можем да я видим с рокля, отново в любимия й петролено зелен цвят.

Както и в станалата известна покрай появата на Тошко Йорданов с тениска с надпис "Право в Харвард - шегувам се" нейна оригинална такава от университета.

НА КОГО ОТ ХОЛИВУД ПРИЛИЧА ЛЕНА БОРИСЛАВОВА?

Оказва се, че Лена Бориславова има и своите холивудски двойници. В мрежите често я оприличават на Амал Клуни, съпругата на актьора Джордж Клуни. Приликата им идва от стройната фигура, дългата коса и специалността "Право", която са учили и практикували.

Другото сравнение е отново заради занимаванията й в областта на правото - с Али Макбийл от известния едноименен сериал с участието на актрисата Калиста Флокхард.

Жените все по-често и интензивно оставят своя отпечатък в политиката и социалните дейности. Ще продължи ли тази тенденция - времето ще покаже.

