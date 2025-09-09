Определено грешим, ако имаме навика да пресаждаме растенията си по всяко време на годината. Има периоди, които са най-подходящи за това – сред които е и месец септември.
След края на летните жеги и преди настъпването на студа, септември е идеален за пресаждане на много видове. Почвата все още пази топлината от предишните месеци, което улеснява бързото и здраво вкореняване. Освен това, макар и с по-бавни темпове, растежът на повечето видове все още е активен, така че рискът от стрес при смяна на саксията е по-малък.
Предимства за градината
При външните растения септемврийското пресаждане е особено препоръчително. Те все още получават достатъчно слънчева светлина, за да укрепнат преди студа. Честите есенни дъждове също помагат за по-доброто прихващане на корените.
Ползи за стайните растения
Стайните растения също страдат от прекомерните жеги, както и от липса на достатъчно пространство – поради прекалено малките съдове, в които се отглеждат. Подновяването на саксията дава възможност да се развиват без натиск от високи температури и липса на влага.
Кога растението има нужда от пресаждане
Не всички растения се пресаждат ежегодно. Налага се в случаи като:
- корени, които излизат от дренажните отвори
- пожълтяване на листата без видима причина
- застой в растежа
- почва, която е станала твърде сбита и трудно поема вода
Условия за успешно пресаждане
Не е достатъчно просто да сменим саксията. Важно е и кога и къде го правим. Най-добре е сутрин или привечер, за да избегнем обедното слънце, което може да изсуши корените. Мястото трябва да е проветриво, с добра светлина и без силни течения.
Предпазни мерки
Дори и през така подходящия месец септември, пресаждането крие рискове. Най-чувствителният момент е изваждането на корените. Ако са твърде стегнати, вплетени един в друг, е добре внимателно ги „отпуснем“ с пръсти и в никакъв случай да не ги режем.
Не е необходимо да се тори веднага – може да се изчака няколко седмици, докато растението да се установи. Поливането е умерено, без да се прекалява.
Как да изберем саксия и почва
Новата саксия трябва да е само с няколко сантиметра по-широка от старата. Прекалено голямата задържа излишна вода и застрашава корените.
Почвата е нужно да е съобразена с вида растение:
- универсална, обогатена за стайни
- с пясък за сукуленти
- добре дренирана за ароматни растения
Най-подходящи видове за пресаждане през септември
Всички растения имат полза, но някои особено добре откликват на грижите през този месец. Сред стайните това са фикус, монстера, потос и сансевиериа – те растат силно през есента при обновена почва.
В градината – мушкато, бугенвилия и лавандула се радват на свеж субстрат преди студа. Дори младите цитрусови растения изкарват по-силни филизи, ако ги пресадим сега, съветват от Hola.
Как да си направим градна на балкона - вижте във видеото:
