Кристиян се открои като безспорния победител в играта на знания. Така той получи правото да живее в имението като най-богат ерген, както и да има „най-лъскавите“ срещи през следващите дни - с дамите на неговото сърце.

И за своята първа среща след победата, той кани Елеонора - избор, който не е неочакван. Ето защо виждаме двамата, облечени със спорни трика, да практикуват тантра - древното индийско учение, целящо освобождаване на съзнанието и трансформация на енергията.

Елеонора признава, че има опит в подобни древни практики и затова тя е водеща в упражненията, които заедно с Крис започват да изпълняват. „Посоката става доста интимна“, признава с усмивка младата жена.

И самите кадри са повече от показателни за това – двамата участници навлизат в „опасна близост“. Те са плътно притиснати един към друг, докосвайки се и масажирайки телата си. Това поражда много смях, но и още нещо.

„Разликата между страст и осъзната близост е голяма. Ама съм на възраст и съм преживяла страстта. Докато близостта е нещо съвсем различно“, все пак бърза да уточни Елеонора, макар да не оставя съмнение, че близостта с Крис ѝ носи удоволствие. „Но това е едно начало между нас, което ме изстреля в космоса!“

„Тя е разкрепостена и отворена към нови неща – което много ми харесва“, споделя от своя страна бизнесменът.

Малко по-късно двамата се отправят към басейна, където ги очаква вкусна храна и бутилка вино – и още интимни моменти.

Какво още се случи между двамата участници и как успяха да нагорещят атмосферата до краен предел – вижте във видеото:

