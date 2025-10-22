И те ходят до магазина, търкат петна от кафе и плащат сметки. Защото са нормални, млади, красиви. Така водещата на „Преди обед“ представя две от участничките в новия пролетен сезон на романтичното риалити „Ергенът“.

Това са Елеонора Кабакчиева и Моника Василева. И съвсем не са в стереотипа на класическата участничка в предаването. Защото са естествени – и въпреки това притежават потенциала необходим, за да постигнат истински успехи в живота. И търсят правилния човек до себе си, с когото да създадат истински отношения – подобно и на тримата учстника в бъдещото предаване.

Елеонора е на 35, главен счетоводител и без нито една корекция по себе си. Смята, че да откриеш любовта в реалити е по-интересно, тръпката е по-голяма. Тя извървяла „стандарния“ път – била е сгодена, стигнало се е дори до сватба, но в последния момент хваща годеника си в изневяра. „Въпреки всичко съм готова да отворя сърцето си отново и да се доверя“, категорична е Елеонора, въпреки че от доста години е без половинка до себе си.

И споделя, че от нещата, с които е запозната до момента, би се ориентирала към ергена Кристиян.

Моника е на 26, главен експерт в отдел мониторинг в банка. Признава, че идеята да участва в „Ергенът“ я има още от първия сеизон на шоуто. Но нищо до момента, не я накарало да наистина да го направи. Промяната в решението ѝ идва след четвърти сезон, който намира за „по-различен, по-нормален“ – без крайна хапливост и безброй корекции.

Снимка: bTV

Любопитното е, Моника, подобно на Елеонора, също се насочила към Кристиян. Сходствата между двете момичета обаче не спира до тук. Оказва и Моника също от дълги години е връзка – близо седем. „Не държа да имам мъж до себе си на всяка цена. Търся някого, който държи на думата, който е грижовен и да подкрепя това, което съм решила да направя.“

Моника и Елеонора не пропускат да споделят и очакванията си от участието си в „Ергенът“. „Аз, естествено, искам да спечеля. И при наличието на толкова жени, ще трябва да включа състезателния си дух“, казва шеговито Елеонора.

Моника, от своя страна, е категорична, че иска да се забавлява и да се получи наистина „сполучлив сезон, достоен, адекватен. „И, дай Боже, да срещна наистина любовта!“

Още много са нещата, които споделиха бъдещите участнички в най-романтичното риалити. За да разберете какви да те – гледайте видеото:

