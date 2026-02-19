Коя е 27-годишната Ивана от Благоевград, която набързо приключи участието си в „Ергенът“ 5, като се появи за по-малко от минута в първи епизод на предаването? За нея беше съобщена оскъдна информация, в която липсваше образование, професия, интереси. Вместо това зрителите станаха свидетели на неадекватност и объркване, както и недостатъчно ясен изказ, за който беше заподозряна употребата на алкохол.

Как е изглеждала Ивана преди, какво образование има и какви са интересите й в живота – вижте:

Коя е Ивана от Благоевград?

Ивана, или Ива, както й казват накратко, е родена на 14 август 1998 г. Фамилията й е Клепова. От Благоевград е, но живее в София. През 2019 година участва в конкурса „Мис Плеймейт“.

Завършва езикова гимназия, след което следва бизнес мениджмънт в Шефилдския университет. В биографията й е записано и още едно място, на което обогатява познанията си - Cardiff Metropolitan University.

Като малка мечтае да стане актриса и точно тогава усеща, че призванието й е „да блести под прожекторите“. Споделяла е, че одобрява разкрасителните процедури и хирургическата намеса, но направени с мярка. През 2019 г, преди участието й в конкурса „Мис Плеймейт“ заявява, че възнамерява да си сложи силикон. Дали блондинката от Благоевград е уголемила бюста си ще оставим сами да прецените, сравнявайки снимката преди и след.

Личен стил

По време на краткото й участие в „Ергенът“ не успяхме да видим какъв е личният й стил, но в социалните мрежи Ива Клепова обича да публикува снимки с тоалети в класически цветове – черно, червено и бяло. Аутфитите, които предпочита, са загадъчни – прилепнали дълги рокли, къси рокли с ефектни акценти като пера, както и топове с дълбоки деколтета.

Пътешествия

Сред любимите дестинации на благоевградчанката са Испания, Гърция и Обединените арабски емирства. В ОАЕ любим й е Дубай, който беше добавен като информация при представянето й в предаването, без да става ясно дали тя живее и/или работи там.

Размисли за живота, които Ива е споделяла:

„Самочувствие и класа - моите съюзници в живота!

„Понякога най-красивите гледки идват след най-дълбоката тишина.“

„За пари, интелект, възможности и класа никога не се говори.

Те си личат сами!“

„Мълчанието на зодия Лъв е по-опасно от неговия рев.“

