Американски физици са измислили как да направят кафето по-силно, без да ползват повече зърна. Изследването е публикувано във Physics of Fluids. Ето какво е откритието им.

Тайната - техниката на варене

Когато използвате метода на ръчно изливане, важно е водата да се налива от възможно най-високо ниво, но в същото време да се поддържа постоянна, непрекъсната струя.

Учени от Университета на Пенсилвания установиха, че силна и насочена струя вода създава ефект на лавина в слоя смляно кафе – течността прониква по-дълбоко и смесва по-добре течността. Това подобрява екстракцията, прави вкуса по-богат и ви позволява да използвате по-малко зърна. Най-добър за тази цел е чайник с тесен чучур, който ви позволява прецизно да контролирате струята. Но тънките капки, напротив, произвеждат слаба и по-малко ароматна напитка.

В експеримента изследователите са използвали прозрачна фуния и лазер, за да проследят движението на водата и да разберат как точно тя взаимодейства с частиците кафе. Те препоръчват да изпробвате техниката у дома, като подчертават, че дори ежедневното приготвяне може да доведе до нови научни открития.

Снимка: iStock

Авторите също така препоръчват използването на средно смилане, предварително изплакване на хартиения филтър с гореща вода, варене на напитката за около три минути и използване на чиста изворна вода. Колкото по-гореща е водата, толкова по-интензивен е вкусът – и обратното.

Какви са ползите и вредите при консумацията на кафе според бариста - вижте в следващото видео.

