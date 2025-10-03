От еспресото на крак до бавното лате с пяна – изборът на кафе казва много повече за вас, отколкото си мислите. Психолози и изследвания сочат, че навиците ни около кафето разкриват черти от характера, начина ни на живот и дори отношението ни към стреса.

Много онлайн статии, видеоклипове и тестове показват, че тези, които обичат черно кафе, са психопати, докато тези, които обичат сладки латета, са също толкова сладки, колкото е и предпочитаната от тях напитка.

Клиничният психолог д-р Рамани Дурвасула проведе проучване сред 1000 души. То включваше тестване на различни личностни черти – като екстровертностност, топлота и перфекционизъм – и също така попита какво кафе обикновено поръчват. Ето какво показват резултатите.

Какво разкрива кафето, което пиете за вас?

Черно кафе

Проучването на Дурвасула установи, че любителите на черно кафе са склонни да бъдат старомодни, но също така устояли на маниерите си и склонни към промени в настроението. Те също така харесват да „поддържат нещата прости“, което е логично, когато се има предвид, че това е просто кафе.

Като алтернатива, може да предпочетете черно кафе поради хранителна нужда или защото се надявате да изпитате ползите за здравето от черното кафе.

Лате и капучино

Ако обичате да добавяте захар, мляко и/или сметана към кафето си, може би сте човек, който обича да угажда на хората, според проучването на Дурвасула.

Нейното проучване установи, че любителите на лате са склонни да бъдат услужливи, открити и щедри. Както при повечето хора, които обичат да угаждат на хората, обаче, те може да са склонни да пренебрегват собствените си нужди.

Снимка: iStock

Ледено кафе

За любителите на блендирано или ледено кафе, чертите на характера могат да включват смелост и спонтанност, се казва в проучване на Дурвасула. Тези, които избират ледено кафе, може да са детински и с богато въображение, но също така и безразсъдни - и често могат да вземат нездравословни решения.

Снимка: iStock

Безкофеиново кафе, алтернативи на мляко и други специфични поръчки

Проучването на Дурвасула установи, че участниците, които са избрали много специфични поръчки - като например избор на безкофеиново кафе или алтернативи на мляко - са по-склонни да бъдат контролиращи, обсебващи и перфекционистични. От положителна страна, те също така са по-склонни да правят здравословен избор.

Разтворимо кафе

Почитателите на разтворимо кафе са склонни да бъдат спокойни, според проучването на Дурвасула. Те обаче може да са и лоши в планирането или да отлагат.

Снимка: iStock

Предпочитанието към разтворимо кафе може да се дължи на други променливи – разтворимото кафе често е по-евтино и по-лесно достъпно в определени страни.

Какво обяснява бариста за ползите и вредите при консумацията на кафе - вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK