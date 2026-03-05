Преди броени дни Харисън Форд и съпругата му Калиста Флокхарт направиха рядка публична поява на червения килим. Двамата се появиха на наградите SAG – и моментално се превърнаха в една от най-обсъжданите двойки на вечерта.

А причината – те изглеждаха все така влюбени и щастливи един с друг, така, както в началото на връзката им, започнала в далечната 2022 г. И доказаха, че истинската любов може да съществува и в Холивуд.

Тайната на щастливия брак

Харисън и Калиста, оказа се, са открили тайната на щастливия брачен живот – която им помага вече толкова години да бъдат заедно. Самият актьор наскоро сподели това в интервю за E! News.

„Аз никога не казвам на Калиста какво да прави”, категоричен е той. „Уважавам нейните решения, а това я прави щастлива. А щастливата съпруга = щастлив живот.“

Това правило важи не само в личните, но и в професионалните им отношения. На въпроса дали Флокхарт някога може да се появи в сериала му „Shrinking“, стартирал през 2023 г., той отговаря: „Това зависи само от нея“.

Една красива любовна история

Присъствието на двойката на наградите бе наистина сладък момент – още повече защото именно на едно такова събитие започва тяхната любовна история.

Те се срещат за първи път на Златните глобуси през 2002 г. Преди време Форд сподели пред The New York Times пикантни подробности от този момент: „Тя ми наля чаша вино, после аз на нея - или нещо такова… Важното е, че това по някакъв начин „сключи сделката“ между нас.

Флокхарт има малко по-различни спомени. Според нея, Харисън Форд държал наградата си, връчена му на събитието, с „главата надолу“. Това се превърнало в повод тя да го попита на шега: „О, какво е това? Място, където да сложа червеното си вино?“ Във всеки случай, шегата проработила.

Повече от две десетилетия по-късно, двойката все още е заедно.

А Форд е откровен по въпроса, докато разсъждава за живота си с напредване на възрастта. „Хората на зряла възраст също могат да се влюбват и обичат,“ казва още той. „Повечето вярват, че любовните трепети са „работа“ на младостта… А всъщност най-важното е оставането в любовта - поддържането, грижата, желанието да се запази чувството.“

Тайната на Калиста Флокхарт

И нейната тайна е проста – с Харисън винаги да бъдат един екип. „Трябва ежедневно да работим за това,“ каза тя пред The New York Times. „Имали сме възходи, имали сме спадове, като всички останали. Но просто оставаме заедно. Той е човекът, на когото искам да се обадя, когато се случи нещо.“

Когато се срещат, и двамата вече имат минало зад гърба си. Форд е преминал през два развода и отглежда четири деца.

Флокхарт наскоро е осиновила сина си Лиъм като самотна майка – нещо, с което актьорът никога не е имал проблем. „Когато срещнах за първи път Лиъм, той току-що беше проходил,“ каза той. „А аз имах вече четири деца. И понеже не броя добре, нямаше особена голяма разлика.“

