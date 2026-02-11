В българския театър и кино има имена, които не просто се помнят – те винаги присъстват и дори се усещат. Татяна Лолова бе именно такава – тя остава вечно жива заради невероятната смесица от чар, интелигентност и фин хумор.

Публиката я обичаше заради ролите ѝ и заради онзи заразителен смях, който превръщаше всяка сцена в празник. Но зад блясъка на прожекторите стоеше една чувствителна и вярна жена, за която най-голямата роля в живота беше тази на отдадена съпруга и майка.

Любов без показност

Татяна Лолова споделя десетилетия наред живот със съпруга си Светослав Светославов, когото тя на галено наричаше Славето – човек извън артистичните среди. Тяхната любовна история не беше бурна, шумна или скандална. Точно обратното - бе тиха, скромна, но устойчива и истинска. Една от онези редки връзки, които се градят на уважение, приятелство и щипка хумор.



Преди да срещне Славето, актрисата е омъжена за хидроинженера Евелин Монев. Бракът им обаче просъществува едва четири години.

За сметка на това брачният живот на Татяна и Светослав продължи 55 години – преди той да си замине на 85-годишна възраст. В последните години той се отдава на голямата си страст – рисуването и дори прави собствена изложба. "Щедростта е талант. Както и рисуването! Щастлив съм, че животът ме срещна с него! С усмивката му, щедростта и грижата му за другите. Сега ми останаха картините и спомените, чувството му за хумор, ненарисуваните картини... Голям човек! Винаги ще те помня, Славе!“, сподели актрисата след смъртта на своята половинка.

Лолова често е споделяла и, че именно различията помежду им са ги направили толкова сплотени. Тя – артистична, импулсивна, емоционална. Той – спокоен, земен, рационален. „Славето ме заземяваше“, казвала е тя с присъщата си усмивка. В този баланс се криеше и тайната на дългия им брак.

Снимка: БГНЕС

Един силен съюз

В свят, в който актрисите често плащат висока цена за успеха си, Татяна Лолова успя да съхрани хармонията у дома. Славето никога не се опита да се конкурира с популярността ѝ, нито да застане в сянката ѝ с огорчение. Той избира ролята на опора – стабилният гръб, на който тя винаги можеше да се облегне.

От своя страна актрисата не пропускаше повод да изрази благодарността си към него. Тя често е говорила в интервюта за брака им - с топлота и доза самоирония, подчертавайки, че любовта не е просто чувство, а ежедневен избор. „Любовта е работа“, казваше тя. „Но когато работиш с удоволствие, не усещаш умората.“

В дома си Татяна Лолова не беше звездата на Сатиричния театър, а просто Таня – съпруга, майка и жена. Която готви, смее се и споделя малките радости на живота.

Двамата със Славето имате един син – Сава, който остава далеч от публичността. Самата Лолова винаги е пазила семейството си от прекомерно медийно внимание.

Снимка: Фейсбук/Татяна Лолова

Отвъд времето и пространството

След смъртта на Славето през 2019 година, актрисата трудно успя да скрие болката си. За нея това бе не загуба на съпруг, а на най-близък човек, спътник в живота. И все пак тя продължи да говори за него с усмивка – такава, каквато той би искал да види.

А когато през 2021 година самата Лолова си отиде от този свят, мнозина казаха, че тя е тръгнала към голямата небесна сцена, където я чака и Славето - със своето благо и спокойно присъствие.

Във видеото - спомен за Татяна Лолова, която тази година шеще да навърши 92 години:



