Когато става въпрос за щастие и удовлетворение от живота, Япония се посочва като абсолютен пример. Хората са съумели да изградят общество, което преживява всеки ден като възможност за личен растеж и развитие.

В японската култура щастието не се възприема като нещо, което идва отвън, а като състояние, което се гради внимателно отвътре чрез уважение към малките и на пръв поглед обикновени моменти, които всъщност изграждат живота.

Японците вярват, че истинското богатство не се измерва с материални неща, а със способността да се радваш на простотата, да развиваш вътрешната си сила, да постигаш целите си и да живееш в съгласие със собствените си ценности.

Щастието е в собствените ръце

В Япония щастието се разглежда като личен „направи сам“ проект – всеки е едновременно автор и отговорен за това, което създава. Същият принцип се прилага и в брака и партньорските отношения.

За разлика от западната култура, в която проблемите често се потискат и игнорират, в Япония се счита, че връзката се запазва именно чрез справяне с предизвикателствата. Когато бракът попадне в криза, японските двойки прилагат принцип, известен като „Ма“. Този термин може да се опише като съзнателно и споделено мълчание – не като бягство от проблемите, а като начин да се успокои вътрешното напрежение преди да се продължи разговорът.

В моментите на конфликт двойките не се впускат в спорове, не се обясняват и не се опитват веднага да докажат, че са прави. Вместо това правят кратка пауза – без телефони, без зрителен контакт и без разговори. Споделят само тишината, докато дишането и тялото не се успокоят. След това следва спокоен, по-съзнателен и по-ясен разговор.

Снимка: iStock

Необходимото мълчание

Една семейна двойка от Токио, на ръба на развод, решила да приложи това правило. След две седмици жената признала, че за първи път наистина е успяла да слуша партньора си без нужда веднага да се защитава или оправдава.

В западните култури, включително и у нас, мълчанието често се тълкува като знак за отдалечаване. В Япония то има съвсем различно значение и представлява обещание, че партньорът няма да нарани другата страна, докато е под силни емоции. То се счита за форма на уважение и грижа към връзката.

Снимка: iStock

Когато възникне караница, тялото реагира на стрес и тревожност, а изречените думи в такова състояние често задълбочават конфликта. Редица изследвания показват, че двойките, които прилагат правилото „Ма“, се нуждаят от 4 до 7 минути, за да се успокоят физически, след което отново могат да мислят ясно.

Според това разбиране, емоционалната зрялост не означава, че всяка мисъл трябва веднага да се изрече; напротив, тя включва разбирането, че понякога именно тишината запазва връзката и ѝ дава пространство да се укрепи и оцелее.

В Япония дори и храната се приема като източник на истинско щастие - във вижте какво точно е "мочи" и как се приготвя:



