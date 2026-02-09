Яйца, мляко, сирене, масло... гадже? Хранителните стоки не са единствените неща от първа необходимост, които поколението Z си купува от пазара. Изтощените от приложенията за запознанства младежи вече оставят телефоните си и се запознават с потенциални партньори от щандовете в супермаркета, според проучване от 2024 г. на доставчика на водка Smirnoff.

„[Поколението Z] им е писнало да живеят непрекъснато онлайн, особено когато става въпрос за срещи с нови хора“, каза Мади Стокуел, маркетинг мениджър на Smirnoff, пред австралийското издание news.com.au.

„Връщане към старомодните тактики“, каза Стокуел. „Изненадващо, почти половината от хората от поколение Z, които се срещат, казват, че биха искали да се срещнат с потенциален нов партньор в магазина за хранителни стоки или супермаркета.“

Според проучването, ръководено от Smirnoff, съвместно с YouGov, установи, че 46,8% от необвързаните потребители на поколението Zoom – млади хора на възраст от 18 до 27 години – искат да се срещнат с партньор, докато пазаруват хранителни стоки.

Разпространителите на алкохол също така разкриха, че близо 78% от необвързаните, които се надяват да бъдат премахнати от пазара, предпочитат да създават смислени връзки, с нов приятел или нова половинка, лично, отколкото в интернет.

Снимка: iStock

Нюйоркчани, които знаят всичко, като 25-годишната Сара Лапи, хвалят супермаркети като Whole Foods в Трайбека, най-предпочитаното място за „пазаруване за гаджета“.

„Лесно ми е да общувам с потенциални кандидати, когато имам нужда от помощ, за да намеря нещо, което обикновено води до кратък разговор“, каза Лапи, изпълнителен директор по дигитален маркетинг, преди това пред The ​​Post.

29-годишната Мими Шу, инфлуенсърка в света на лайфстайла от Трайбека, се съгласи.

„Това е мястото, което трябва да посещавате често, за да намерите съпруг“, каза тя в поппулярно видео, хвалейки кварталния си магазин пред над 325 000 зрители в TikTok. „Мъжете, които търсите, са тези, които харчат парите си за органични миди.“

Но когато хора под 30-годишна възраст не могат да стигнат до пазара, те подбират зрели любовници по погребения или протести.

Амбър Брукс, водещ автор на изследването на DatingAdvice.com, установи, че цели 90,24% от младите необвързани копнеят за романтични срещи лице в лице – независимо дали са на мрачни или оживени места.

„Повечето представители на поколение Z предпочитат да се срещат лично“, каза Брукс, който е анкетирал 502 неомъжени красавици в САЩ, за да разбере кои са популярните сайтове за запознанства.

„Те искат да се срещнат с потенциален партньор на социално събиране, в книжарница, местен клуб или курс, както и на други офлайн събития и места.

