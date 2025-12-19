На 19 декември Пандора отново оживява на големия екран, но такава, каквато не сме я виждали до момента. Ненадминатият Джеймс Камерън ни отвежда още по-дълбоко в магичния, но опасен хабитат на На‘ви с епичната трета част на революционната си поредица – „Аватар: Огън и пепел“, който ще ни направи свидетели на решителен сблъсък за бъдещето на величествената луна.

А в подготовка за предстоящото, уникално кинопреживяване, ще имаме възможност отново да се насладим на огромния хит „Аватар: Природата на водата“, който се завръща ексклузивно в кината за една седмица, от 3 октомври.

В „Аватар: Огън и пепел“ Джейк Съли (Сам Уортингтън) и Нейтири (Зоуи Салдана) продължават да се борят за оцеляването на своето семейство в свят, който става все по-разделен. След събитията в Аватар: Природата на водата, загубата на техния син Нетеям оставя дълбоки следи – както върху тях самите, така и върху отношенията в клана.

Когато на Пандора се появява нова, непозната заплаха – огнени На‘ви, воден от мистериозната и безкомпромисна Варанг (Уна Чаплин) – Джейк, Нейтири и децата им са изправени пред изпитание, което ще постави на карта не само личната им съдба, но и тази на Пандора.

В новия трейлър на „Аватар: Огън и пепел“ огнените стихии и непримиримите конфликти се редуват с мигове на красота и удивление, докато познатите ни герои се изправят пред предизвикателства, които ще променят всичко.

Динамиката на историята, поразяващата визия и интригуващите моменти от живота на Джейк, Нейтири и семейството им обещават истински зрелищен киноспектакъл, който ще плени сетивата и ще ни разкрие неподозирани измерения на създадения от Джеймс Камерън величествен свят на Пандора – изпълнен с изненадващи хоризонти и нови предизвикателства.

Режисьор на „Аватар: Огън и пепел“ е Джеймс Камерън (Пришълците, Бездната, Титаник, Аватар, Аватар: Природата на водата), който е и сценарист, заедно с Рик Джафа и Аманда Силвър (Зората на планетата на маймуните). Продуценти са Джеймс Камерън и Джон Ландау. В ролите са Сам Уортингтън, Зоуи Салдана, Сигорни Уивър, Стивън Ланг, Кейт Уинслет, Клиф Къртис, Джак Чемпиън, Бритейн Далтън, Тринити Блис, Бейли Бас, Оона Чаплин, Джовани Рибизи, Джемейн Клемент, Еди Фалко, Мишел Йео, Дейвид Тюлис и др.

Изпепеляващото киноизживяване „Аватар: Огън и пепел“ е в кината от 19 декември на 2D, 3D, HFR, 4DX и IMAX 3D – дублиран и субтитриран.

Вижте повече за "Аватар" в следващото видео:

