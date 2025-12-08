Понякога любовта минава през рози, друг път – през стомаха, скандали или пък обиди. Първият сезон на „Ергенът: Любов в рая“ се оказа не просто любовно риалити, а истинска фабрика за бисери. Събрахме всички онези реплики, които ни разсмяха, възмутиха и накараха да натиснем replay отново – защото някои моменти просто трябва да се гледат (и четат) пак.

Ето ги и репликите, с които ще запомним участниците от първия сезон на райското издание:

Бисери

Габриела

„Един мъж може да ме спечели не с 200 рози, а с 200 луканки."

Красимир

„Представете си как ще реагирате вие като видите 7 сами момичета излезнали на бар – ще има поза „лешояд.“

„Накрая ще гръмна като стар бойлер."

„Орлин след предаването ще го чакат отвън и ще го сложат в един чувал, и няма да го видите повече! Лично аз може би ще го чакам пръв, ама ти няма да ме познаеш. За 2 милиарда, брат, не ми се сърди.“

Пенко

„Има богат избор от момичета, това е все едно да идеш в магазина и да има 50 млека с протеин, искам да опитам от всички."

„Мен ми блокира процесора, няма охлаждане.“

Водещата

„Неделчо, ти се оказа G точката на компанията.“

Валентин

„В моделството всичко е нагласено. Все пак, станах лице на нещо, има някои, които не стават на нищо.“

Снимка: Филип Станчев

Шермин

„Той чете пред мен сЮнет!“

Стоян Ву

„Не съм поредното напомпано животно без мозък.“

Габи

„Тя е като пастет - един отваря и всички намазват.“

„Сутринта е Ани, след обяд като пийне става Шармани, а точно преди лягане е Шермин.“

„Никой да не мърда, загубих си акъла!“

„Ох, Виктория се беше издокарала като мушама. Като мушама на някоя бабешка маса беше! Панделка, бонбон и червени токчета със сърце – fashion police, бързо!“

„Каква мазна филия е! А даже не е и някакъв красавец.“

Емили

„Аз да слагам ръка на сърцето си? Това само в някоя махала.“

Киара

„Има един, бели белтъците – гледа ли ме, не ме гледа?“

Хени

„Бих дала всичко от себе си в името на смеха.“

Снимка: Филип Станчев

Лили Естер

„Леле, тая как влиза с гръм и гръмотевица, поне да беше хубава, бате.“

Филипа

„Ти не си дошла на курорт, дошла си на казарма!“

Виктория

„Йонко, Йован, Йоши, ще му науча името може би, ако не си тръгне.“

Виктор

„Най-нестандартното място, на което съм правил секс в е Хеопсовата пирамида и в гробницата на Рамзес III."

Джан Микеле

„Аз не съм гъзолизец храбър като теб!“

„Ще ме извинявате, ама аз на една маса с лайно не мога да се храня.“

Снимка: Филип Станчев

Петър

„Виж как ми се заяжда – пръдня такава!“

„Дубай вече няма да усеща липсата на Ани, тя може спокойно да пътува натам да яде стриди и други готини неща, така че ние продължаваме да си хапваме свинското.“

Дениз

„Вместо да ходим ние да се наплюскаме…“

Радо

„Аз днеска и на среща ходих, и за 500 евро поръчахме храна, и останах и гладен.“

„Защото имам малък процент подкожни мазнини, за разлика от теб!“

Гергана

„Не ми изглежда чак влюбен, по-скоро нещо се е заблудил временно.“

Тихомир

„Гадно ми е, но ми е и хубаво!“

Орлин

„За мен няма значение дали е сутрешна, обедна или нощна танцьорка.“

Вижте още в следващото видео:

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK