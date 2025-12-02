Всеки има стратегия за получаване на рози, но не всеки има изказвния, които да останат в историята. „Ергенът: Любов в рая“ се превърна в истинска комедийна сцена на словесните бисери, с които участниците постоянно изпъкват - остри, смешни, неочаквани и напълно неподправени.

Ето кои са най-забавните реплики от епизод 62:

Бисери

Йовица

„Това е малко странна тройка.“

Кристина

"Тя ли ще му даде пръстен?"

Габи за Натали

„Трябва да седим и да ѝ слушаме глупостите и най-лошото – да ѝ гледаме тъпата физиономия тука.“

„Как да я опиша? Не искам да казвам боклук в национален ефир. Другите пак са много обидни, за това не искам да са такива, пък искам да се разбере, че това мисля, но не искам баш така грубо.“

Габи към Виктория

„Ти що го бута до финал, будала?“

Галена

„1,2,3,10 песни, айде, ама това направо… сутрин, обед, вечер, следобед, в банята, в гардероба, с китари-митари…“

Радо

„Левент излиза с най-дълбоката кесийка и ако Шермин евентуално беше тук, според мен биха си паснали с него.“

Галена

„Била съм мъже, признавам.“

Левент

„Вярвам, че тя може да го направи, защото ми изглежда на жилава и да кажа, че е емоционална. Да кажем, че има спортна злоба.“

