Любов, която вдъхновява и създава изкуство. Това най-добре описва 19-годишния брак между музикалната звезда Кийт Ърбън и актрисата Никол Кидман - връзка, която стои в основата на творчеството на Кийт. Но за съжаление дори и най-красивите песни имат своя край.

След новината за предстоящия им развод, много от феновете се връщат назад – не към таблоидите, а към текстовете на Кийт. Защото именно там, между редовете, се крие истинската история на любовта им и вдъхновението, което е успяла да събуди в него Никол Кидман.

Когато тя стана неговата муза

Всички песни, които Кийт е написал за Никол Кидман

Кийт Ърбън никога не е крил, че именно актрисата е била движеща сила за неговото музикално творчество. И макар да е внимателен да не разкрива твърде много, феновете лесно разпознават кога думите не са просто рими, а емоционални признания.

1. „Once in a Lifetime“

Песен, написана малко след като двойката се сгодява. В нея Кит сякаш се опитва да разсее страховете ѝ от обвързване. Посланието? Любовта си струва риска.

2. „Got It Right This Time“

За Кийт това е песен на осъзнаване. След предишни трудности, той вярва, че най-накрая е „улучил правилния човек“. Това е музикалната му изповед, че Никол е променила живота му.

3. „Thank You“

Писана в период, когато Кийт се бори с лични зависимости. В интервюта той споделя, че подкрепата на Никол му е помогнала да се изправи. Песента е неговото „благодаря“ към жената, която не го е изоставила.

4. „The Fighter“

Дует с Кари Ъндърууд, но вдъхновението идва от разговор с Никол. Кит иска да бъде човекът, който ще остане, когато стане трудно. Песента е обещание – че ще бъде борец за любовта им.

5. „Gemini“

Може би най-личната и дръзка песен. Кийт описва Никол като мистериозна, интелигентна, дива и непредвидима – точно като зодията ѝ. Песента е пълна с интимни детайли, които само двама души биха разбрали напълно.

