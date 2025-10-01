Кийт Ърбън е с друга жена след раздялата си с Никол Кидман, пишат американските таблоиди. Само ден след като Page Six потвърди новината за раздялата им, TMZ съобщи впоследствие, че кънтри певецът вече е забелязан в компанията на нова жена.

„Всички признаци сочат, че Кийт е с друга жена“, разкриват пред изданието няколко източника, близки до звездата от сериала "Big Little Lies".

„Можем да кажем само, че Никол не оспорва това, но въпреки всичко е шокирана“, казва източник.

„Говори се навсякъде из Нашвил“, твърди друг източник.

Все още не е ясно дали Ърбън е започнал новата връзка преди или след раздялата си с Кидман през юни.

Източник на Page Six разкрива, че в Нашвил, Тенеси, където живееше бившата двойка, хората усилено говорят за възможна изневяра от страна на Ърбън, макар че официалната причина за раздялата още не е известна.

От Page Six посочват, че са се свързали с представители на Ърбън и Кидман за коментар, но все още не са получили отговор.

Припомняме, че носителката на „Оскар“ Никол Кидман и кънтри звездата Кийт Ърбан се разделиха след 19 години брак.

Според TMZ двойката живее разделено от началото на лятото, като Ърбан е напуснал семейния дом в Нашвил, Тенеси, и си е купил собствено жилище в града.

„Понякога връзките просто си изживяват времето“, коментира източник пред изданието, намеквайки, че именно Ърбън е инициирал раздялата, докато Кидман „се е опитвала да спаси нещата“.

Няколко източника също разкриха пред TMZ, че 57-годишният Ърбън вече е напуснал общия им дом в Нашвил, който споделяше с 58-годишната Кидман и двете им дъщери – 17-годишната Сънди Роуз и 14-годишната Фейт Маргарет. Оттогава певецът е закупил собствен дом в същия град.

Списание „Пийпъл“ също посочи тогава, че според информация на близки източници Кидман е против раздялата и се опитва да спаси брака.

Кидман (58 г.) и Ърбан (57 г.) започват кариерата си в Австралия и притежават двойно гражданство – австралийско и американско. Двамата се запознават през януари 2005 г. на холивудско събитие, посветено на Австралия, а година по-късно сключват брак в Сидни. Те имат две дъщери – Фейт Маргарет (14 г.) и Съндей Роуз (17 г.). Кидман е майка и на две осиновени деца от брака си с Том Круз.

Актрисата, отличена с „Оскар“ за ролята си на Вирджиния Улф в „Часовете“, публикува през юни снимка със съпруга си по повод годишнината от брака им, припомня "Холивуд рипортър". Ърбан за последно сподели кадри с Кидман през май след съвместното им участие на наградите на Академията за кънтри музика 2025 г.

През септември 2024 г. Кидман приключи снимките на продължението на филма „Приложна магия“ със Сандра Бълок. Междувременно Ърбан е на турне от май във връзка с излизането на новия му студиен албум High.

Вижте повече за Никол Кидман в следващото видео:

