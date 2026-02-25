Шестият епизод на „Ергенът“ 5 постави на изпитание не само чара, но и общата култура на тримата ергени. В напрегнато състезание за знания, Кристиян успя да грабне победата и да заяви категорично амбицията си да бъде първи във всичко оттук нататък.

Златни и сребърни рози

Победата донесе на Кристиян правото да раздаде две златни рози, осигурявайки охолен живот за няколко дни на своите избраници – Татяна и Елеонора. Стоян, заемайки второто място, връчи две сребърни рози със същата привилегия.

Бюджетни срещи в „Ергенът“

В рязък контраст с лукса, Марин се впусна в предизвикателство с минималистичен бюджет. Той покани Румяна на среща със скромните 5 долара, но доказа, че кавалерството не зависи от парите – когато вечерният хлад настъпи, той без колебание свали ризата си и я даде на дамата, за да я стопли.

Тантра и духовна близост

Кристиян избра Елеонора за своята романтична среща, която се оказа далеч от стандартното. Двамата се отдадоха на тантра – специфична техника за сближаване и споделяне на енергия, която засили химията помежду им. Какво точно представлява тантрата и как преминаха през това преживяване – вижте във видеото по-горе.

Романтика на колела

Стоян също не остана по-назад в търсенето на път към сърцето на Илияна. Тяхната среща беше олицетворение на нежната романтика. Стоян посрещна Илияна с целувка на ръка и успокояваща усмивка. Двамата споделиха разходка с велосипеди край живописно езеро. А изненадата? Срещата им започна неочаквано с танц, който стопи ледовете. Повече за този специален за двамата момент – вижте тук:

Още важни моменти от романтичното риалити вижте ето тук:

