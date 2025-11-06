Семейството на bTV все повече се разраства. Репортерът и водещ на bTV Новините Мария Ванкова стана майка на момче.

Щастливото събитие сподели самата Мария, заедно с половинката си Виктор Кузманов. Малкият Борис е проплакал тази сутрин в столичната болница “Шейново”. Двамата родители са изключително благодарни на екипа на болницата за професионализма и положените грижи.

"Борис е страхотен. Пожелан с много любов", пише щастливата майка в профила си във Facebook.

Мария Ванкова е водеща и репортер в телевизията. Отразява основно теми от сферата на здравеопазването и социалната политика.

Въпреки че майка й я насърчава да следва медицина, баща й – право, тя избира журналистика. През есента на 2008 г. постъпва в стажантската програма на bTV, а показаните от нея умения в този период водят до предложението да остане да работи в нюзрума.

През 2021 г. Мария прави поредната крачка в своята журналистическа кариера, като става водещ на късните емисии на bTV Новините.

Снимка: facebook/mariq.vankova.7

Родом е от град Любимец, където преминава детството ѝ – което по думите ѝ е било „много щастливо и безгрижно. Благодарна е на родителите си за това, както и за възпитанието и обичта. Има брат и двама племенника, с които много се гордее. И които сега ще имат и свой по-малък братовчед.

Споделяла е и, че много обича България и не може да си представи да живее в чужбина. Вижда бъдещето си тук. Единственото, което би искал е да им повече вдъхновяващи сюжети в страната, отколкото разочароващи. "Повече лайк, отколкото хейт."

