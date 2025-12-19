През 2025 г. светът преживя серия от разрушителни природни бедствия — от мощни земетресения до катастрофални наводнения, често провокирани от екстремни метеорологични явления. Климатичните промени и геофизичните процеси се комбинираха, за да създадат една от най-интензивните години за природни катаклизми в последните десетилетия.

Наводнения в България

Южното Черноморие (България) преживя локални наводнения, които доведоха до затваряне на пътища и евакуация на семейства в някои райони. Наводнения в Бургаско имаше през октомври.

Полицейския служител загуби живота си при спасителните дейности след наводнението на „Елените“.

В началото на декември отново преляха реките Факийска и Даръдере. Семейства бяха евакуирани от домовете си, а няколко селища останаха без ток.

Бедствено беше положение в Сандански и Петрич през ноември. Десетки наводнени къщи, заради вода, която влизала през прозорците.

Снимка: Ройтерс

Катастрофални наводнения по света

Суматра, Индонезия — смъртоносни наводнения и свлачища

Край Суматра (Северна и Западна Sumatra, Aceh) в края на ноември 2025 г. екстремни валежи, подсилени от Тропически циклон Senyar, предизвикаха тежки наводнения и свлачища. Над 969 души загинаха, хиляди бяха ранени или изчезнали, а повече от 1 милион души бяха принудени да напуснат домовете си в поне три провинции.



Индия — внезапни наводнения

На 14 август 2025 г. дъжд предизвика наводнение в районите Киштвар, Джаму и Кашмир. То убива 68 души, 300 са ранени, а десетки остават в неизвестност, включително сред поклонници на религиозен аршрут.

Австралия — най-силните наводнения

Райони от Австралия остават под вода през май 2025 г., след като проливни дъждове създават силно наводнение. Нивата на реки и язовири надхвърлят исторически рекорди, а хиляди жители са евакуирани.

Наводнения имаше в Испания, Гърция, Тайланд, Португалия, Калифорния, Тексас, Ямайка и др.

Снимка: Ройтерс

Разрушителни земетресения през 2025 г.

Камчатка, Русия

Едно от най-силните регистрирани земетресения за годината удари край Камчатка на 30 юли 2025 г., с магнитуд 8.8 по Рихтер. То предизвика силни трусове, цунами и масови евакуации в части от Тихия океан, включително милиони хора в Япония.

Силно земетресение в Миянмар

На 28 март 2025 г. силно земетресение с магнитуд 7.7 разтърси Мианмар, като причини хиляди загуби на човешки животи и мащабни разрушения, особено в близките райони на Тайланд и други съседни страни.

Афганистан — тежък трус

По-късно през годината в Източен Афганистан бе регистрирано силно земетресение, при което загинаха над 1 100 души, а стотици домове бяха разрушени.

Снимка: Ройтерс

От Индонезия до Австралия и от Русия до Миянмар — тези събития подчертаха уязвимостта на човечеството пред изменящия се климат и активността на Земята. Важно е да се извлече поука от тези трагедии и да се инвестира в по-добра превенция, ранно предупреждение и устойчиво планиране на общности, за да бъде намален човешкият и материален риск от бъдещи бедствия.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK