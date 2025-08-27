Американският президент Доналд Тръмп коментира новината за годежа на Тейлър Суифт и Травис Келси - въпреки предишното напрежение, което имаше между него и с поп звездата.

Суифт и Келси обявиха новината в съвместна публикация в Инстаграм във вторник вечерта, предизвиквайки вълнение сред феновете им в социалните мрежи.

Тръмп пожела „много късмет“ на звездната двойка след новината за предстоящата им сватба. Той коментира годежа им в края на продължило часово заседание на кабинета му в Белия дом, след като репортер не го попита за мнението му.

„Пожелавам им много късмет“, каза Тръмп пред насъбралото се множество от репортери.

Снимка: Getty Images

„Мисля, че той е страхотен човек и играч. Мисля, че тя е чудесен човек“, допълни американският президент.

Припомняме, че Тейлър Суифт и Травис Келси обявиха годежа си чрез публикация снимки с пет – същинска кулминация на връзката им, която повече от две години вълнува милиони почитатели по света, и особено преданите фенове на поп изпълнителката.

Снимка: Getty Images

"Учителката ви по английски език и учителят ви по спорт се женят", гласи текстът на публикацията, придружен от емоджи на динамит.

Келси бе известен състезател, когато се запозна с певицата и невероятната популярност на Суифт го изстреля в напълно различна орбита. Връзката им е документирана в безброй снимки, на които се вижда как Суифт ликува при победите на "Канзас Сити Чийфс" и във видеозаписи на Келси, танцуващ на концерти по света на Тейлър Суифт.

Вижте повече за Тейлър Суифт в следващото видео:

