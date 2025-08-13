В обширно интервю за новия брой на списание GQ, спортистът Травис Келси говори откровено за това как той и Тейлър Суифт успяват да поддържат романтичната си връзка, въпреки че постоянно са обект на общественото внимание.

„Когато сме заедно, се чувстваме като най-обикновена влюбена двойка, далеч от камерите, шума и суетата“, казва Келси. „Всъщност, всичко между нас се случи много естествено, органично, влюбихме се един в друг заради това, което сме като личности. И много се ценим и уважаваме взаимно.“

Като човек, отдаден на спорта, Травис не пропуска да сподели как двамата с Тейлър се забавляват на футболните терени. „Успях да я превърна във фен“, казва още той. „Не, нещо повече – в истински запален фен! Интересува се от всичко, свързано с работата ми.“

Суифт, оказва се, е възприела дори едно от емблематичните футболни движения на своята половинка: жеста за първо подаване.

Снимка: gettyimages

И колкото Тейлър е фен на Травис като професионален спортист, толкова и той е неин музикален почитател. „Изпитвам огромно удоволствие всеки път, когато я виждам на сцената - подобно на усещането когато тя идва на моите „футболни представления.“

Още едно нещо, което свързва силно двойката е споделеното преживяване от изявите на препълнени стадиони. „Не бях срещал някой в същото положение като мен – партньор, който разбира вниманието, възходите и паденията на това да си пред очите на милиони хора.“

С истинска възхита Келси говори и за сценичното присъствие на Тейлър Суифт. „Тя е толкова добра в това да омайва и хипнотизира публиката. Да я накара да се чувства добре, сякаш са в една интимна ситуация. Това дава вдъхновение на самия мен, когато заставам пред моята публика.“

Снимка: gettyimages

Келси не пропусна да направи и любопитно сравнение между Тейлър и собствената си майка, Дона Келси. „Приличат си. По своята доброта и искреност. Както и по амбицията и желанието да се развиват, с каквото и да се захванат. Видях майка ми да постига целите, които си е поставила – и да премине от касиер в магазин до мениджър в банка.“

„Виждал съм Тейлър да прави абсолютно същото“, добави той. „Поставя си цели, надминава очакванията и наистина пленява света в това отношение.“

Спортистът Травис Келс и певицата Тейлър Суифт направиха своя публичен дебют като двойка през 2023 г. Оттогава насам често са забелязвани да споделят моменти на нежност и не се притесняват да изразяват публично любовта си.

