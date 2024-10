Мъж от Тексас за отрицателно време стана популярен в социалните мрежи, след като купи на търг китара за 4000 долара, подписана от Тейлър Суифт – но за да я унищожи.

В клипа се вижда как белокос възрастен мъж хваща китарата и многократно я удря с чук, докато тълпата се радва.

След това изглежда така, сякаш се кани да я разбие на земята, преди водещият на аукциона да го спре.

Ежегодната вечеря на Елис Каунти „WildGame Dinner“ е „организация с нестопанска цел, която събира пари в полза на младежкото селскостопанско образование“ в Елис Каунти, според информация в уебсайта на организацията.

Китарата е била дарена за търга от трета страна и не е било предвидено, че ще бъде натрошена, отбелязва таблоидът TMZ.

Още по-любопитното е, че през цялото време възрастният мъж се смее под одобрителните викове на публиката в залата.

Суифт все още не е отговорила публично на видеото. Певицата също така е заета с подготовката на последните дати от мащабното си турне "Eras", което счупи редица рекорди.

Изпълнителката на „I Can Do It With a Broken Heart“, която неотдавна влезе в заглавията на вестниците с подкрепата си за кандидата за президент на Демократическата партия, настоящ вицепрезидент Камала Харис, също получи обратна връзка от нея.

Харис заяви, че е много горда да има подкрепата на Тейлър Суифт.

"Тя е невероятен артист. Наистина уважавам смелостта, която е имала в кариерата си, за да отстоява това, което смята за правилно“, каза Харис.