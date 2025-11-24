За да бъде на първите страници на световните вестници всеки ден, Доналд Тръмп трябва само да бъде себе си. Но за едно момиче в целия свят той има коренно различна роля. Тя се казва Кай и вече е по-богата от президента на САЩ. Защото за нея Доналд Тръмп е просто дядо.

Любимата внучка на Доналд Тръмп

Кай е родена на 12 май 2007 г. Тя е първата от общо 11 внуци на президента на Съединените щати. Може би затова Доналд има по-специално отношения към нея. Кай е единствената от внуците му, за която Тръмп е говорил публично. "Сега съм дядо и това е страхотно", каза той пред таблоидите през 2007 г. Тяхното запознанство се случва още в първата минута след раждането й.

Името на момичето не е избрано случайно! Кай е кръстена на прадядото на Доналд Тръмп - датския джаз музикант Кай Евънс.

Родителите ѝ, предприемачът Доналд Тръмп-младши и моделът Ванеса Тръмп, имат брак, който продължава 13 години, но се разделят през 2018 г. Причината е постоянното отсъствие на бизнесмена от дома му и увеличеното медийно внимание към семейството. Въпреки това, заради петте деца, съпрузите поддържаха топли отношения.

Кай по стъпките на дядо си

По време на встъпването на Доналд Тръмп в първия му президентски мандат през 2017 г., Кай е само на 9 години. На втория мандат на дядо ѝ тя е доста по-зряла и постигнала свои лични успехи.

Доналд Тръмп е известен с това, че обича да се обгражда с красиви жени както в живота, така и на работа. В президентския офис почти половината от служителите му са жени. Кай поема посока на развитие в политиката, което е донякъде логично. Много политолози предсказват светло бъдеще за момичето, а някои дори ѝ дават статут на наследник на поста в Белия дом.

Във видеопоредицата YouTube "1 на 1 с Кай" двамата заедно обсъждт края на световните военни конфликти. Момичето предпочиташе да запази личното си мнение за себе си, но слушаше прогнозите и плановете на Тръмп много сериозно.

Една от основните й изяви е речта ѝ на конвенцията на Републиканската партия, като част от изборната кампания на Доналд Тръмп. Тогава тя подкрепя дядо си с думите: "Много хора накараха дядо ми да премине през ада, но той все още е на крака!"

Популярността на Кай в социалните мрежи се превръща в мощен инструмент в ръцете на Доналд Тръмп.

Как живее Кай Тръмп?

Кай Тръмп не бърза да се позиционира като наследник на президентския пост. Още от ранно детство момичето сериозно се занимава с голф. Доналд Тръмп често споделя хобито с нея. В интервю Кай признава, че понякога Тръмп ѝ се обажда, за да говори за голф. Наскоро момичето публикува видео, в което играят голф с президента на САЩ. Саундтракът на видеото е песента на казахския рапър Skryptonite "Не се отпускай".

Снимка: instagram.com/kaitrumpgolfer

18-годишната Кай е последна година в гимназия Benjamin в окръг Палм Бийч, Флорида. Следващата година момичето планира да влезе в Университета на Маями.

Едва на 18 г. тя вече е успяла да стане по-богата от дядо си. Според Daily Mirror, състоянието на внучката на президента се оценява на 21 милиона долара, докато официалната заплата на Доналд е 400 хиляди долара. Значителна част от приходите идва от семейния тръстов фонд, а Кай е спечелил над $2.5 милиона чрез договори за одобрение.

В края на септември 2025 г. момичето представи собствена марка дрехи. Първата й колекция суитшърти с инициалите й в три цвята. Един пуловер струва $130.

С охрана ли се движи Кай?

По закон семейството на президента на Америка трябва да бъде охранявано от служители на Службата за тайна сигурност. Кай, въпреки юношеството си и повишеното си желание за лично пространство и свобода, не прави изключение. Денонощните охранители бдят за нейната безопасност и лично пространство.

Момичето признава, че е трудно да търпи постоянен надзор, но е необходимо. Страховете на роднините й не са безпочвени – колкото по-често тя се появява публично, толкова по-често се случват и инциденти. При един от тях мъж се промъква в голф клуба, в който тя играе и твърди, че иска да се ожени за Кай.

Все още е рано да се говори за внучката на Доналд Тръмп като наследник. Въпреки това, нейното влияние върху общественото мнение и статутът ѝ на икона за по-младото поколение вече трябва да бъдат официално признати.

