С рокля без презрамки в наситен изумруден цвят Мелания Тръмп се превърна в звездата на официално събитие в Белия дом. Първата дама на САЩ придружи съпруга си Доналд Тръмп при посрещането и държавната вечеря в чест на саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман. Кристиано Роналдо и Илън Мъск бяха сред специалните гости на събитието.

Цветът на роклята не е случен

55-годишната Мелания облече впечатляваща рокля на Elie Saab за повода. Изборът на цвят не е никак случаен. Той напомня цвета на флага на Саудитска Арабия и е фин дипломатически жест на уважение, който превръща визията на съпругата на Доналд Тръмп не само в стилна и изискана, но и в такава с дълбока символика.

Източната зала на Белия дом, която е най-голямата и се използва за държавни вечери, приеми и церемонии, също беше украсена в зелено.

Елегантната рокля на ливанския дизайнер е тип „русалка“, която описва изящно формите на Мелания, а надолу се разкроява, създавайки изящен силует. Моделът без презрамки акцентира върху плисетата, които са по цялата дължина на тоалета. Нежната цепка отпред добавя модерен акцент, без да нарушава официалността на визията.

Колко струва роклята

Цената на роклята е 3120 долара или близо 5300 лева.

55-годишната Мелания съчета тоалета с черни обувки на висок ток и минимално количество бижута – дискретни обеци.

Това не е първият път, в който съпругата на американския президент ни дава урок по стил, облечена в рокля на Elie Saab. През 2018 година по време на посещение в Брюксел, госпожа Тръмп накара всички да ахнат, залагайки на изящна коктейлна рокля с дантела, дело на ливанския дизайнер.

Тифани Тръмп – дъщерята на президента на САЩ от брака му с Марла Мейпълс, също е фен на дизайните на Сааб. През 2022 година тя се омъжи в изчистена, но стилна рокля Eli Saab.

