Тома Здравков е български рок певец, основател и фронтмен на група „Тома“, отличаващ се с невероятна музикална страст и силна връзка с публиката. А сега е готов да се впусне и в едно ново и непознато за него приключение – риалити предаванетo „Traitors: Игра на предатели“ по bTV.

В глобалния телевизионен феномен, чийто водещ е Владимир Карамазов, певецът ще застане редом до други 25 популярни българи – и всички заедно ще участват в невиждана до момента стратегическа битка на доверие.

Тома става особено популярен след като печели втори сезон на шоуто „Music Idol“. В последните няколко години се изявява не само на сцената, но и в музикални театрални постановки.

Най-интересните моменти от живота на Тома Здравков

1. Роден е на 24 май, 1987 г. в Пазарджик. В родния град завършва средното си образование – в математическа гимназия, а по-късно започва да учи молекулярна биология в Пловдив, която така и не успява да завърши.

2. От малък голямата му страст е рок музиката. В ученическите си години се изявява в групата Voice and fingers. И въпреки че пее и свири на китара, казва, че е имал все ниски оценки по музика.

3. Голямата слава идва през 2008 г., когато печели втория сезон на шоуто "Music Idol". Той е и първият рок певец, който печели формата. Оттам насетне кариерата на Тома се развива стремглаво – през същата година издава албума „Герой“, а малко след това подгрява концерта на Def Leppard и Whitesnake.

4. Любимите му групи са Deep Purple, Whitesnake, Rainbow и Pantera – влечението му към тях и като цяло към рок музиката е благодарение на баща му, който също е запален рок фен.

5. През 2010 г. участва в благотворителното шоу „Великолепната шесторка 2“, насочено към съдбата на изоставените деца в България, заедно с Албена Михова, която по това време е и негова партньорка в живота. Завършва на второ място.

6. През годините издава сингли като „I'm Lost“, „Покорявай“, „Парашут“, „Бъдещи спомени“ и “Rockstar”. Участник е и във фестивала „Цвете за Гошо“, посветен на покойния музикант Георги Минчев.

Снимка: bTV

7. Тома е предвидлив и амбициозен и не ограничава личностното си развитие само с музиката. Ето защо през 2023 г. придобива бакалавърска степен по Икономика на туризма в Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов.

8. В личен план Тома е щастливо женен мъж - през от 2016 г. сключва брак с Виктория Здравкова. В момента двамата живеят в Горна Малина, където отглеждат двете си деца: Алиса, родена 2016 г. и Константин, роден 2020 г.

9. Многократно Тома е твърдял, че не харесва комерсиалната музика и в частност поп-фолка и неговата идеология. Затова всячески се стреми да възпитава децата си в по-висши ценности, най-вече чрез стойностните композиции и песни.

10. В интервюта често изпълнителят е споделял, че рок музиката „го е открила“ и затова тя се е превърнала в значима и неразривна част от живота му. И до днес вярва, че рокът е начин на живот и кауза – който носи свобода и невероятна, неизчерпаема енергия.

Вижте повече за "Traitors: Игра на предатели" в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK