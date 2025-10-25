Николина и Мария Чакърдъкови гостуват в студиото на "Тази събота" и разказват за вълнуващото събитие, което подготвят за своята обичана публика. Светлинно шоу, пет сцени и много лични откровения - вижте какво предстои да се случи.

Четвърто представление в Арена 8888, но този път различно

"Това ще бъде моя концерт", казва Николина. "На този концерт ще бъдат пресъздадени моите мечти. Ще разкажа лични моменти от живота си - от детството до сегашно време", разкрива още тя.

Светлинно шоу, пет сцени и много любов

"За първи път в България, в Арена 8888 на терена ще има пет сцени.Винаги съм искала да бъда близо до публиката", признава Николина Чакърдъкова.

Музиката, която лекува

"Всичко, което човек преживява - любов, мъка, прошка - всичко е подплатено с песен. Във всеки един момент от живота, когато съм изживявала силни моменти, съм намирала във фолклора всичко житейско", добавя певицата.

Според Николина и Мария за всяко човешко чувство има мелодия и песните винаги идват от сърцето. А най-голямото богатство в живота, Чакърдъкови определят така: здраве, сила, мир и любов.

Очаквайте мега спектакъла им на 7 февруари в Арена 8888. Целият разговор с Мария и Николина Чакърдъкови гледайте във видеото най-отгоре.

