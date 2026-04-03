Четиригодишният Теди е прекарал половината си живот в битка с рака и в болницата. Днес той вече е в ремисия и прави първите си големи крачки към нормалното детство, както и към това да помага на други болни от рак деца.

Историята на малкото момче от Австралия започва малко след втория му рожден ден. Тогава се появяват тревожни симптоми – висока температура, необичайни обриви и внезапни синини. Майка му, Ана Рабалиати, веднага го отвежда на лекар.

Това, което трябвало да бъде обикновена петъчна вечер, се превръща в кошмар – само часове по-късно Теди е диагностициран с остра лимфобластна левкемия.

„Първите 48 часа бяха ужасни“

„Той беше в истерия, аз също. Всичко беше като в мъгла“, споделя майка му.

Следва изключително тежък двугодишен период на лечение. Химиотерапията се отразява сериозно на малкия Теди – той временно губи способността да ходи и да говори.

Снимка: Facebook

Дните в болницата и безсънните нощи се превръщат в ежедневие за семейството. Майката напуска работа, за да се грижи за детето си.

„Вече не може да си спомним какъв беше животът ни преди диагнозата на Тед,“ казва Анна. „Преди всичко да се промени завинаги.“

Лъч надежда

Пробивът идва благодарение на участие в клинично проучване, което помага на Теди да достигне ремисия в края на януари 2026 година. Днес усмихнатото момче отново посещава детска градина, създава приятелства и постепенно наваксва всички моменти, които е пропуснало по време на лечението.

Снимка: Facebook

Той се излекува и вече помага на други болни деца

Заедно със своите родители и още съмишленици в края на март Теди се включва в благотворително събитие - Walk For Kids With Cancer. Инициативата има за цел да събере 500 000 долара за Детската болница в Сидни, които ще подпомогнат лечението и научните изследвания в борбата с рака.

Снимка: Facebook

„Не става дума само за болестта – тя засяга емоционално, физически и финансово цялото семейство“, казва майката.

„Благодарни сме за грижите, които Теди получи, и се надяваме средствата, които се съберат, да помогнат и на други семейства.“

„Нито едно дете не заслужава да премине през рак. Но тези, които го правят, заслужават цялата ни подкрепа в тази битка“, казва Колин Алън от Фондацията на детските болници в Сидни.