11-годишно момче със синдром на Даун празнува победата над рака след години на тежки изпитания, дълги болнични престои и емоционални моменти. Детето преживява инсулт, а лекарите се чудят как изобщо успява да оцелее след толкова усложнения. Историята му трогва не само близките му, но и училището, което се обединява, за да отпразнува неговата сила и кураж. Това е разказ за надеждата, приятелството и малките победи, които променят всичко.

Диагнозата

Леви Буксман от Охайо е диагностициран с остра В-клетъчна лимфобластна левкемия на 5 ноември 2023 г., когато е едва на 9 години. Това е вид агресивен рак на кръвта и костния мозък. Новината идва внезапно – първоначално майка му, Лорън Буксман, мислела, че става дума за обикновен грип.

„Заведох го в спешното отделение и откриха левкемията с кръвен тест. Само след няколко часа вече имахме диагноза… и той не се прибра у дома 70 дни“, споделя тя.

Дълъг път към победата

През последните две години Леви прекарва близо 267 дни в болница. Освен тежкото лечение, той преживява и инсулт, който кара лекарите да се питат как изобщо е оцелял.

Към всичко това се добавя и още едно предизвикателство – Леви има синдром на Даун. За майка му най-големият страх винаги е бил дали синът ѝ ще бъде приет и обичан от връстниците си.

Приятелство в болничната стая

По време на лечението си в детската болница в Акрон, Леви среща своя най-добър приятел – момче на име Лиъм.

„Имаха странна връзка – единият постъпваше в болница и скоро след това и другият се оказваше там. Прекарваха седмици заедно“, разказва майката.

За съжаление, Лиъм губи битката с болестта през май 2025 г. Загубата се отразява тежко на Леви, особено когато идва моментът той самият да отбележи края на лечението си.

Моментът на победата

На 20 март Леви най-накрая звъни на така наречената „камбана на победата“ в болницата – символ, че лечението му е приключило успешно. Няколко дни по-късно го очаква още по-емоционален момент.

В училището му в Смитвил ученици и учители го посрещат с бурни аплодисменти. Леви преминава по коридора, раздавайки усмивки, докато всички скандират името му.

Облечен в червено-черно яке с надпис „Just beat it“ – намигване към песента на Майкъл Джексън, когото обожава – той символично показва, че е „победил“ рака.

Силата на подкрепата

Този момент означава много повече от празнуване на оздравяването - особено за майката. Това е ясен момент, че детето й е прието, разбрано и оценено.

„Един от най-големите ми страхове беше, че няма да има приятели… че децата ще бъдат жестоки“, признава Лорън.

„Но когато видях как всички го търсят за прегръдки и го викат по име… това стопли сърцето ми. Те го виждат такъв, какъвто е и го приемат!“