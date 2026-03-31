11-годишно момче със синдром на Даун празнува победата над рака след години на тежки изпитания, дълги болнични престои и емоционални моменти. Детето преживява инсулт, а лекарите се чудят как изобщо успява да оцелее след толкова усложнения. Историята му трогва не само близките му, но и училището, което се обединява, за да отпразнува неговата сила и кураж. Това е разказ за надеждата, приятелството и малките победи, които променят всичко.

Диагнозата

Леви Буксман от Охайо е диагностициран с остра В-клетъчна лимфобластна левкемия на 5 ноември 2023 г., когато е едва на 9 години. Това е вид агресивен рак на кръвта и костния мозък. Новината идва внезапно – първоначално майка му, Лорън Буксман, мислела, че става дума за обикновен грип.

Шест пъти я убеждават да абортира близначки с Даун - тя избира да ги роди (СНИМКИ)

„Заведох го в спешното отделение и откриха левкемията с кръвен тест. Само след няколко часа вече имахме диагноза… и той не се прибра у дома 70 дни“, споделя тя.

Дълъг път към победата

През последните две години Леви прекарва близо 267 дни в болница. Освен тежкото лечение, той преживява и инсулт, който кара лекарите да се питат как изобщо е оцелял.

Към всичко това се добавя и още едно предизвикателство – Леви има синдром на Даун. За майка му най-големият страх винаги е бил дали синът ѝ ще бъде приет и обичан от връстниците си.

Приятелство в болничната стая

По време на лечението си в детската болница в Акрон, Леви среща своя най-добър приятел – момче на име Лиъм.

„Имаха странна връзка – единият постъпваше в болница и скоро след това и другият се оказваше там. Прекарваха седмици заедно“, разказва майката.

За съжаление, Лиъм губи битката с болестта през май 2025 г. Загубата се отразява тежко на Леви, особено когато идва моментът той самият да отбележи края на лечението си.

Семейство с 6 деца осиновява момиченце от България, за което казват, че никога няма да ходи

Моментът на победата

На 20 март Леви най-накрая звъни на така наречената „камбана на победата“ в болницата – символ, че лечението му е приключило успешно. Няколко дни по-късно го очаква още по-емоционален момент.

В училището му  в Смитвил ученици и учители го посрещат с бурни аплодисменти. Леви преминава по коридора, раздавайки  усмивки, докато всички скандират името му.

Облечен в червено-черно яке с надпис „Just beat it“ – намигване към песента на Майкъл Джексън, когото обожава – той символично показва, че е „победил“ рака.

 

Майка на дете с левкемия: Виждах съжалението в очите на всички! Правя кукли, за да избягам от реалността

Силата на подкрепата

Този момент означава много повече от празнуване на оздравяването - особено за майката. Това е ясен момент, че детето й е прието, разбрано и оценено.

„Един от най-големите ми страхове беше, че няма да има приятели… че децата ще бъдат жестоки“, признава Лорън.

„Но когато видях как всички го търсят за прегръдки и го викат по име… това стопли сърцето ми. Те го виждат такъв, какъвто е и го приемат!“

Баща пробяга 42 км около болницата, където лекуват 4-годишния му син от рак