История, започнала като мечтан меден месец, се превърна в истинска борба за живот. Само дни след като 27-годишната Сара Дан се завърна в САЩ след спешна медицинска евакуация, семейството ѝ сподели първите обнадеждаващи признаци на подобрение.

От романтично пътуване до битка за живот

Булката и съпругът ѝ Люк Градъл заминават за Япония, за да отпразнуват сватбата си. Само два дни след началото на пътуването обаче състоянието на Сара рязко се влошава по неясни причини. Тя развива остра чернодробна недостатъчност и е приета в интензивно отделение. По-късно се установява, че е получила и инсулт - усложнение, което допълнително влошава състоянието ѝ. След дни на лечение в чужбина, младата жена е транспортирана обратно в Тексас на 21 април със специален медицински полет.

Тежка диагноза и мрачни прогнози

След завръщането ѝ в САЩ лекарите съобщават тревожни новини на близките ѝ. Според първоначалните изследвания Сара е претърпяла сериозно мозъчно увреждане от двете страни на мозъка. Медиците предупреждават семейството, че има реална опасност тя никога да не се събуди от комата, а дори и да го направи - да не възстанови нормалните си функции.

Неочакван обрат - първи признаци на подобрение

Въпреки тежките прогнози, само ден по-късно ново изследване дава надежда. Втори ЯМР показва, че част от мозъчните увреждания може да са обратими. Още по-впечатляващо е, че Сара започва да дава малки, но значими признаци на реакция:

прави опити за самостоятелно дишане

леко стиска ръката на майка си

реагира с едва забележимо кимване

Тези жестове, макар и минимални, носят огромна надежда на близките ѝ.

„Това беше най-обнадеждаващият ден, откакто научихме, че е в интензивното,“ споделя семейството.

През цялото време до нея остават съпругът ѝ и близките ѝ, които описват преживяното като „емоционално влакче на ужасите“. Въпреки болката, те вземат решение да останат силни и единни в борбата за нейното възстановяване. Историята на младата жена трогва хиляди хора. Кампания за набиране на средства за лечението ѝ събира над 187 000 долара само за няколко дни. Семейството изразява дълбока благодарност за даренията, молитвите и моралната подкрепа, които получава в този изключително труден момент.