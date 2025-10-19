Тя е Михаела Филева, а той е Максим Ешкенази. И двамата, заедно, са гости в предаването „Тази събота и неделя“. Заедно ще бъдат и на 22 октомври на сцената на Зала 1 на НДК, а поводът е големият симфоничен концерт, който ще представи песни на поп певицата в нови, неочаквани оркестрации.

„Събитието е резултат от невероятен труд, подготвяме го от началото на годината“, споделя Михаела Филева. И допълва, че редица големи съвременни български композитори се включват в това да „пренапишат“ нейните песни – сред които Румен Бояджиев, Георги Стрезов, Александър Костов. „Влязохме в невероятни детайли, за да представим в крайна сметка един съвсем различен прочит на музиката.“

Да представи песните си по този начин, оказва се, е отколешна мечта на Михаела. „Правили сме някога нещо подобно, но сега съвсем обновено, в друг мащаб“, включва се Максим Ешкенази. И разказва как преди около десет години е канил певицата да участва в Софийската филхармония. И сега, двамата отново се събират, за да направят един наистина незабравим концерт.

„Всъщност Максим е един от хората, които засадиха семето и ми помогнаха да реализирам мечтата си“, категорична е изпълнителката. „Вярвам, че нещата трябва да се случват с правилните хора.

Снимка: bTV

Симбиозата между класическата и поп музиката е нещо естествено в днешно време. В това е убеден Ешкенази. „Като се съединят двете изкуства, което всъщност е едно изкуство – музиката, се получава нещо много красиво.“

Михаела не пропуска да отбележи факта, че Максим в момента е в България именно заради съвместния им концерт. Както се оказва, те са свързани не само от съвместната си работа, но и от близко приятелство. И не пропускат да споделят и интересни моменти от времето, което са прекарвали заедно.

Какво точно разказват те, включително и за срещите си с публиката и бъдещите планове – вижте видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK