Хлябът за тостер (тост) – и най-вече белият – почти няма какво да предложи откъм хранителна стойност и се смята за нездравословен. Но има и други разновидности на белия тост. Как стоят нещата, например, при пълнозърнестата версия или тази с лимец? Фридерике Остемайер от FITBOOK прави проверка на хранителната им стойност - ето до какви изводи достига.

В Германия се предлагат над 300 вида хляб, а въпреки това според статистиката всеки трети продаден хляб е тостерен хляб (тост) – като тенденцията е възходяща.

В повечето случаи тостът се произвежда индустриално, което го прави силно преработен продукт и е смятан за нездравословен. Освен това обикновено се прави от 100% бяло брашно. Но дали пълнозърнестият или пък лимецовият вариант е по-здравословен от белия тост?

Снимка: iStock

Хранителни стойности в две филии тост (около 60 г)

Специалистката взема данните за две филии бял тост от известен производител:

4,9 г протеини

28 г въглехидрати

3 г мазнини (от които 1,5 г наситени)

2,2 г фибри

160 ккал

Като източник на фибри (препоръчителни са около 30 г дневно) тостът изобщо не е подходящ. Това обяснява защо две филии почти никога не ни засищат. Често човек изяжда четири или повече, а с добавките калориите бързо се натрупват. Поради високия гликемичен индекс на белите брашна чувстваме глад много скоро след хранене. Добавянето на захар в състава на белия тост също не е изненада.

Обобщение: Тостът може да е вкусен и в умерени количества не е опасен – но като част от ежедневното хранене е твърде нездравословен.

Снимка: iStock

Как пшеничните продукти влияят на кръвната захар?

Късоверижните (прости) въглехидрати, каквито се съдържат в големи количества в пшеничното брашно, се разграждат особено бързо при храносмилането. Така се образува захар, която постъпва в кръвта и рязко вдига нивата на кръвната захар. Постоянният прием на такива въглехидрати води до трайно повишен инсулин, който от своя страна благоприятства наднормено тегло и диабет тип 2.

По-здравословен ли е пълнозърнестият или лимецовият тост?

Що се отнася до белтъчини, мазнини и въглехидрати (и съответно калории), пълнозърнестият тост почти не се различава от белия тост. Все пак две филии съдържат почти 4 г фибри. Но само около половината брашно е заменено с пълнозърнесто. Съдържанието на добавена захар и добавки остава сходно. Същото важи и за лимецовия тост.

Все пак лимецът е малко по-здравословен от пшеницата - съдържа всички 8 незаменими аминокиселини и е богат на магнезий и желязо. Освен това има по-високо съдържание на протеин, което е особено ценно за спортисти.

Как тостът може да ни засища повече и да не приемаме толкова калории

„Ако не искате да ядете истински хляб, с което ще останете сити по-дълго, можете да приложите няколко трика с тоста“, съветва експертът по хранене Софи Брюнке.

Вместо да мажете всяка филия поотделно, направете сандвич – с една плочка сирене между две филии, вместо по една на всяка.

Избирайте богати на белтъчни хранителни продукти (сирене, варени яйца, пуешко филе, растителни пастети). Сладката вариации (като мармалад, течен шоколад и прочее) покачват кръвната захар и предизвикват пристъпи на глад.

Вместо масло или майонеза използвайте извара с ниско или средно съдържание на мазнини.

За повече засищане и хранителни вещества добавете листо салата, краставица или домат.

Заключение: Колко (не)здравословен е тостът?

Пълнозърнестият тост е по-добрият избор. А пълнозърнест лимецов тост от 100% лимецово брашно (тук е важно да четете етикета) е още по-подходящ за хора, които държат на здравословното хранене. Най-добре е да се купува пресен хляб от пекарна или да се приготвя вкъщи – така знаете какво съдържа и можете да избегнете добавената захар.

Все пак дори най-добрият тост не може да се мери по засищане и хранителна стойност с пълнозърнест хляб с натурален квас.

Внимавайте с препечените филии!

И без това нездравословният бял тост става още по-вреден, ако се препече прекалено. Колкото по-тъмен и хрупкав е, толкова повече акриламид се образува при печенето. Според проучвания тази субстанция е канцерогенна – макар че вероятно са нужни по-големи количества за сериозен риск. Една леко загоряла филия няма да ви навреди, но със сигурност не е полезна. Затова експертите препоръчват „златната среда“ – леко златисто препичане.

Как да си приготвите хляб с квас - вижте в следващото видео:

