Тъмнината ще властва само още малко! На 21 декември (неделя) отбелязваме зимното слънцестоене. Това е моментът, в който Северното полукълбо ще преживее своя най-къс ден и най-дълга нощ. И макар декемврийският мрак да ни подтиква към повече сън и уютни одеяла, има една страхотна новина – от понеделник светлината започва да се завръща!

Магията на „спрялото слънце“

Думата „слънцестоене“ има латински произход (sol – слънце и stitium – спиране). Това е моментът, в който Слънцето сякаш замира в най-ниската си точка, преди отново да започне своя бавен поход нагоре по небето. Докато ние на север се подготвяме за зима, в Южното полукълбо празнуват началото на лятото с най-дългия ден в годината, сочи БТА.

Какво се случва в България?

Снимка: Халил Башли

За нас в България зимното слънцестоене не е просто дата в календара, а символ на прехода. Ето какво е важно да знаем:

Денят ще продължи едва около 9 часа. Слънцето ще изгрее малко преди 8:00 ч. и ще се скрие преди 17:00 ч.с

Слънцето ще изгрее малко преди 8:00 ч. и ще се скрие преди 17:00 ч.с Астрономическото начало на зимата: Въпреки че метеорологичната зима започна още на 1 декември, в неделя природата официално сменя сезона.

Традиции и енергия: Българските народни вярвания около Игнажден (20 декември) и Бъдни вечер са тясно свързани с „раждането“ на новото Слънце. Време е да запалим свещи, да внесем топлина в дома си и да се подготвим за новото начало.

Светлината се завръща стъпка по стъпка

Добрата новина за всички, които страдат от липсата на слънце, е, че след неделя всеки следващ ден ще става с по няколко секунди (а по-късно и минути) по-дълъг. Този процес ще продължи чак до края на юни, когато е лятното слънцестоене.

Любопитен факт е, че древните хора са отдавали огромно значение на този ден. Стоунхендж например е построен така, че да се подравни идеално с лъчите на Слънцето точно в този момент.

Как да отбележим 21 декември?

Вместо да се плашите от дългата нощ, използвайте я, за да забавите темпото:

Неделя е! Направете си „дигитален детокс“. Оставете телефона и се насладете на чаша топъл чай и книга.

Запалете ароматни свещи. Нека символично почетем светлината.

Планирайте пролетта и си поставете малки стъпки към следващата лична цел. Сега е моментът за мечти и планове, които ще започнат да „растат“ заедно с деня.

