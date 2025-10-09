Мушмулите са един от най-подценяваните есенни плодове – дребни, кафяви и не особено примамливи на вид, но истински съкровища за здравето. Богати на витамини, антиоксиданти и фибри, те подпомагат храносмилането, имунната система и детоксикацията на организма.

Мушмулата е не много високо дърво, родственик на шипката и розата. Узрелият й плод е стипчив с бяло и твърдо месо, но трябва да започне да гние, за да стане сладък. Някои хора берат мушмулите след падане на сланата, когато са угнили на клоните, други берат твърдите плодове и ги разстилат в касети да угниват. По този начин готовите за консумация мушмули се подреждат в групата на ферментиралите храни, които са изключително здравословни, защото поддържат полезните микроорганизми в червата.

Ползи

Готовите за ядене мушмули са с мека сладка консистенция под грубата ципа. Те изобилстват с полезни витамини А, В1, В2, С и жизненоважни микроелементи – калий, калций, натрий и магнезий.

Обраните мушмули запазват трайността си много дълго време на тъмно и хладно място.

Пчеларите поставят кошери в близост до мушмолата, заради големите й цветове с много прашец. Мушмулите могат да се използват за отстраняване на тежки метали от замърсена вода.

Природно лекарство

От листата на мушмулата се вари чай за при болки в гърлото и ангина.

Високото съдържание на пектин и дъбилни вещества действа дезинфекциращо на червата и стомашната лигавица.

Полезни са за детоксикиращите процеси в черния дроб и за отделяне на жлъчен сок.

Как да включите мушмулите в диетата си

Похапвайте ги сурови

В конфитюри

Компоти

Желета

Добавете към печива и ликьори

