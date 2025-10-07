Есента е перфектния сезон за експерименти в кухнята и изпробване на нови, вкусни рецепти! На топло и уютно вкъщи, с хубава музика, чай и защо не един плодов десерт? Приготвили сме ви топ 7 есенни рецепти с плодове, които можете да приготвите лесно и да се насладите на сладостта в дъждовните дни.

7 есенни рецепти с плодове

Карамелизирани круши с мед и розмарин - идеален десерт за студените вечери

Разрежeте крушите наполовина и ги запечете в масло, мед и клонка розмарин.

Сервирайте с маскарпоне или гръцко кисело мляко.

Снимка: iStock

Ябълково-сливов крамбъл

Смесете резени ябълки и сини сливи с канела и малко захар.

Покрийте с маслен „трошен“ топинг от брашно, масло и овесени ядки.

Печете до златисто и сервирайте с топка ванилов сладолед.

Снимка: iStock

Салата с печена тиква, круша и сирене бри

Изпечете кубчета тиква с малко зехтин и сол.

Комбинирайте с резени круша, листа рукола и меко сирене.

Полейте с дресинг от мед, балсамико и горчица.

Снимка: iStock

Пълнени ябълки с орехи и сушени плодове

Издълбайте вътрешността на ябълките и я смеси със стафиди, орехи и мед.

Напълнете ябълките и ги запечете до омекване.

Сервирайте топли, поръсени с канела.

Снимка: iStock

Смути с круша, джинджифил и канела

Блендирайте круша, банан, кисело мляко и щипка канела.

Добавете малко прясно настърган джинджифил за затоплящ вкус.

Чийзкейк с печени смокини и орехов блат

Пригответе основа от натрошени орехи и бисквити.

Изпечете смокини с мед и сложи отгоре върху охладен чийзкейк.

Снимка: iStock

Палачинки с ябълки и карамелен сос - пефектна закуска за мързелив уикенд

Пригответе пухкави палачинки и ги гарнирайте със задушени ябълки в масло и захар.

Залейте с домашен карамелен сос с щипка сол.

Снимка: iStock

