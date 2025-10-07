Есента е перфектния сезон за експерименти в кухнята и изпробване на нови, вкусни рецепти! На топло и уютно вкъщи, с хубава музика, чай и защо не един плодов десерт? Приготвили сме ви топ 7 есенни рецепти с плодове, които можете да приготвите лесно и да се насладите на сладостта в дъждовните дни.
7 есенни рецепти с плодове
Карамелизирани круши с мед и розмарин - идеален десерт за студените вечери
- Разрежeте крушите наполовина и ги запечете в масло, мед и клонка розмарин.
- Сервирайте с маскарпоне или гръцко кисело мляко.
Ябълково-сливов крамбъл
- Смесете резени ябълки и сини сливи с канела и малко захар.
- Покрийте с маслен „трошен“ топинг от брашно, масло и овесени ядки.
- Печете до златисто и сервирайте с топка ванилов сладолед.
Салата с печена тиква, круша и сирене бри
- Изпечете кубчета тиква с малко зехтин и сол.
- Комбинирайте с резени круша, листа рукола и меко сирене.
- Полейте с дресинг от мед, балсамико и горчица.
Пълнени ябълки с орехи и сушени плодове
- Издълбайте вътрешността на ябълките и я смеси със стафиди, орехи и мед.
- Напълнете ябълките и ги запечете до омекване.
- Сервирайте топли, поръсени с канела.
Смути с круша, джинджифил и канела
- Блендирайте круша, банан, кисело мляко и щипка канела.
- Добавете малко прясно настърган джинджифил за затоплящ вкус.
Чийзкейк с печени смокини и орехов блат
- Пригответе основа от натрошени орехи и бисквити.
- Изпечете смокини с мед и сложи отгоре върху охладен чийзкейк.
Палачинки с ябълки и карамелен сос - пефектна закуска за мързелив уикенд
- Пригответе пухкави палачинки и ги гарнирайте със задушени ябълки в масло и захар.
- Залейте с домашен карамелен сос с щипка сол.
