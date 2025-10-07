Есента е перфектния сезон за експерименти в кухнята и изпробване на нови, вкусни рецепти! На топло и уютно вкъщи, с хубава музика, чай и защо не един плодов десерт? Приготвили сме ви топ 7 есенни рецепти с плодове, които можете да приготвите лесно и да се насладите на сладостта в дъждовните дни. 

7 есенни рецепти с плодове

Карамелизирани круши с мед и розмарин - идеален десерт за студените вечери 

  • Разрежeте крушите наполовина и ги запечете в масло, мед и клонка розмарин.
  • Сервирайте с маскарпоне или гръцко кисело мляко.

Ябълково-сливов крамбъл

  • Смесете резени ябълки и сини сливи с канела и малко захар.
  • Покрийте с маслен „трошен“ топинг от брашно, масло и овесени ядки.
  • Печете до златисто и сервирайте с топка ванилов сладолед.

Салата с печена тиква, круша и сирене бри

  • Изпечете кубчета тиква с малко зехтин и сол.
  • Комбинирайте с резени круша, листа рукола и меко сирене.
  • Полейте с дресинг от мед, балсамико и горчица.

Пълнени ябълки с орехи и сушени плодове

  • Издълбайте вътрешността на ябълките и я смеси със стафиди, орехи и мед.
  • Напълнете ябълките и ги запечете до омекване.
  • Сервирайте топли, поръсени с канела.

Смути с круша, джинджифил и канела

  • Блендирайте круша, банан, кисело мляко и щипка канела.
  • Добавете малко прясно настърган джинджифил за затоплящ вкус.

Чийзкейк с печени смокини и орехов блат

  • Пригответе основа от натрошени орехи и бисквити.
  • Изпечете смокини с мед и сложи отгоре върху охладен чийзкейк.

Палачинки с ябълки и карамелен сос - пефектна закуска за мързелив уикенд

  • Пригответе пухкави палачинки и ги гарнирайте със задушени ябълки в масло и захар.
  • Залейте с домашен карамелен сос с щипка сол.

