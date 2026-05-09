Колоездачи от Visma-Lease a Bike стартираха в Giro d'Italia 2026 с нокът, лакиран в червено. Каква е причината?

Йонас Вингегор е един от колоездачите, който се включва в грандиозната обиколка. Giro d'Italia е едно от трите най-големи колоездачни състезания в света, заедно с Тур дьо Франс и Вуелтата. Това е многoетапна обиколка на Италия, провеждана всяка година през май и продължаваща около три седмици. Състезанието е част от UCI World Tour и е второто по престиж след Тур дьо Франс.

Така те демонстрират подкрепа в кампанията, водена от датската организация Børns Vilkår срещу насилието над деца. В Дания едно от шест деца е жертва на физическо или психическо насилие.

"Искаме да се борим с това! Всяко дете трябва да живее в подходящи условия в дома си" - споделя спортистът.

Какво означава червеният нокът?

Един червен нокът = знак за солидарност с децата, които преживяват насилие.

= знак за солидарност с децата, които преживяват насилие. Кампанията подчертава, че 1 от 6 деца в Дания става жертва на физическо или психическо насилие от родителите си.

става жертва на физическо или психическо насилие от родителите си. Жестът цели да привлече внимание и да насърчи дарения за детските линии за помощ и инициативи за защита.

Кой започна инициативата?

Първи с лакиран нокът Йонас Вингегор - двукратен победител в Тур дьо Франс и фаворит за Giro. Към него се присъединиха и негови съотборници от Team Visma | Lease a Bike.

Снимка: БГНЕС

Защо точно на Giro d’Italia?

Giro е едно от най-гледаните спортни събития в света. Вингегор използва огромната видимост на старта, за да даде гласност на каузата. Лакираният нокът не е мода, а силен социален знак.

