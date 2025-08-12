Кирил Хаджиев, по-познат като Тино, е български изпълнител, който придоби широка популярност след участието си в музикалното риалити шоу „Гласът на България“ по bTV. Няколко години по-късно той се присъедини и към седмия сезон на приключенското предаване „Сървайвър“.

Явно Тино е любител на предизвикателствата и сега e готов да се впусне в поредното! Този път той ще се включи към 25-мата участници в най-новото риалити на bTV "Traitors: Игра на предатели". Един нов за българската публика телевизионен феномен, в който всеки може да бъде или предател, или праведен.

Нека си припомним 10 значими факта от живота на Тино.

1. Роден е на 15 юли 1996 г. в София. Но често е казвал, че се чувства варненец, защото е отраснал в морската столица.

2. Сценичното име Тино не е вдъхновено от песен или филм – измислено е от тригодишния брат на бивша приятелка на певеца, който не е могъл да произнесе името Кирил.

3. Няма музикално образование – изцяло самоук е. Усъвършенства гласа си чрез ежедневна практика - нещо, което му помага да стигне до второто място в „Гласът на България“ през 2019 г. с песента “Sweet Dreams” на Eurythmics.

4. След шоуто започва солова кариера с хитовете „Искам още“, „Мисъл“, както и дуета с Графа „Фиаско“. Активен участник в групата Soulmate#2, с която свири по клубове и фестивали в България още преди телевизионната слава.

Снимка: instagram/tinobackstage

5. Тембърът му е мощен бас с впечатляваща дълбочина, което често го сравняват с музиканта Ник Кейв.

6. Разказва, че фенове (или по-скоро фенки) са го замеряли със сутиени след участието му в „Гласът на България“.

7. Най-голямата му детска „беля“ e хвърляне на тухла от терасата на апартамент, вследствие на което се чупи стъкло на кола.

8. Извън музиката страстите му са морето и колите.

9. Мечтае да е водещ на българското издание на предаването Top Gear, което комбинира музикалните и автомобилни интереси.

10. Неговата философия е, че създаването на музика е професия като всяка друга - важна и равностойна на всяка работа.

Вижте повече за "Traitors: Игра на предатели" във видеото:

