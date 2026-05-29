Холивудската звезда Никълъс Кейдж разкри, че официално е променил името си, за да се дистанцира от прочутата фамилия Копола и да изгради собствена идентичност извън сянката на легендарното семейство.

Актьорът носи рожденото име Никълъс Ким Копола, споделя в интервю за Variety, че през 2025 г. е узаконил сценичното си име „Никълъс Кейдж“ и вече използва това име както в професионалния, така и в личния си живот. По думите му, решението е било продиктувано от желанието да не бъде свързван само и изцяло с прочутата фамилия Копола. Вместо това той винаги е предпочитал да изгради свой собствен образ в киното, отделен от този на близките си.

Кейдж е племенник на легендарния режисьор Францис Копола и е част от една от най-влиятелните фамилии в киноиндустрията. Сред роднините му е и световноизвестната режисьорка София Копола. Интересен е и произходът на фамилията „Кейдж“. Актьорът разкрива, че е бил вдъхновен както от героя на Marvel Люк Кейдж, така и от авангардния композитор Джон Кейдж. Според него името е „кратко и силно“, подобно на легендарни холивудски имена като Джеймс Дийн.

Макар че използва сценичното име Никълъс Кейдж още от началото на кариерата си през 80-те години, едва миналата година той официално е сменил името си по документи. В момента актьорът работи по няколко нови проекта, сред които сериалът „Spider-Noir“ и биографичният филм „Madden“, в който влиза в ролята на легендарния треньор Джон Мадън.

Никълъс Кейдж е участвал в над 100 заглавия през дългата си кариера и има дори Оскар - за ролята си на алкохолик във филма "Да напуснеш Лас Вегас". През последните години обаче племенникът на Францис Форд Копола се фокусира върху нискобюджетни екшъни или филми на ужасите.