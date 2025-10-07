Един от най-сериозните екологични проблеми е натрупването на отпадъци. Криза с боклука има в едни от най-големите квартали на София "Люлин" и "Красно село". Причината - сметоизвозването е спряно, след изтичане на договора с изпълнителя.

Всеки ден хората изхвърлят милиони тонове боклук, голяма част от който попада в природата. Планетата буквално се задъхва от пластмаса, изгорени отпадъци и замърсени води.

Най-големите драми с боклука в света

В страни като Индия, Индонезия и Нигерия проблемът е много тежък – липсват достатъчно сметосъбиращи системи, а огромната част от отпадъците се изгаря или се натрупва в открити сметища.

В големите държави като САЩ и Китай пък проблемът е в мащаба – там се произвеждат толкова много отпадъци, че дори модерните технологии трудно успяват да ги обработят.

Някои държави вече въвеждат закони за забрана на пластмасовите торбички, като Кения, Франция и Канада, но това е само началото.

Жената, която реши кризата с боклука

Една от най-вдъхновяващите личности в борбата с отпадъците е Елън МакАртър от Великобритания. Тя започва живота си като мореплавателка и става известна, когато преплава сама света с яхта – един от най-трудните подвизи в историята на спорта. По време на това пътуване Елън осъзнава нещо важно: на борда има ограничени ресурси – всяка капка вода и всеки грам храна трябва да се използват разумно.

Това я кара да се замисли, че Земята е като кораб – с ограничени ресурси, които ние използваме прекалено бързо и без да мислим. Така тя решава да промени живота си и основава Ellen MacArthur Foundation, организация, която насърчава кръговата икономика – модел, при който нищо не се изхвърля, а всичко се използва отново и отново.

71 дни, 14 часа, 18 минути и 33 секунди след потеглянето си през ноември – тя подобрява световния рекорд и сега е единствената жена, която сама успява да подобри върховото постижение на планетата. Тя е най-младият човек, който записва подобно постижение.

Днес нейната фондация работи с големи компании и държави, за да намали отпадъците и да създаде свят, в който боклукът не е проблем, а ресурс. Историята ѝ показва как личното преживяване може да се превърне в глобална мисия.

На нож с боклука - други вдъхновяващи жени и истории

Исидора Асеведо де Сото от Чили организира групи от жени, които събират и рециклират отпадъци, превръщайки боклука в източник на доходи и самостоятелност.

от Чили организира групи от жени, които събират и рециклират отпадъци, превръщайки боклука в Лейла Акут от Индонезия създава движения за почистване на плажове и образова децата как да пазят природата.

създава движения за почистване на плажове и образова децата как да пазят природата. Сафина Хусейн от Индия работи за по-чисти градове, по-добри санитарни условия и по-малко замърсяване в бедните райони.

Проблемът с боклука е един от най-големите предизвикателства на човечеството, но не е непобедим. Всеки от нас може да направи малка крачка – да рециклира, да използва по-малко пластмаса, да не изхвърля без нужда. Защото големите промени започват от малките действия.



Къде хората си изхвърлят фасовете по улицата на София - вижте във видеото.



