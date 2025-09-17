Голяма част от храната в домакинствата в България се озовава в кошчето за боклук. Понякога това може да се дължи на изтичането на срока ѝ на годност, който в някои случаи може да се прескочи.

Всеки българин изхвърля средно 93 кг храна годишно. Общо в страната това се равнява на около 670 000 тона храна годишно, като около 60% от това количество идва от домакинствата.

По данни от EU Food Loss and Waste Prevention Hub, през 2020 г. домакинствата в България са генерирали около 181 854 тона хранителни отпадъци.

С продължаващото покачване на разходите за живот, изучаването на безопасността на храните и сроковете на годност е важен начин за намаляване на ненужните отпадъци и за гарантиране, че не рискувате здравето си, като ядете храни, които вече са се развалили.

Какво всъщност означават сроковете на годност?

Сроковете на годност са датите, до които дадена храна трябва да се консумира. В зависимост от продукта може да видите различни думи върху опаковките на храните – обикновено „най-добър до“ или просто "използвай преди".

Датите, които определят срока на годност или "използвай преди" са свързани с качеството, а не с безопасността на храната, което означава, че храната ще бъде безопасна за консумация малко по-дълго след изтичане на срока на годност. Вероятно ще видите такива етикети върху замразени храни, сушени храни като тестени изделия и ориз, консерви и сирена. Но срока на годност е точен само ако храната се съхранява според инструкциите, посочени върху опаковката!

Консумацията на храна след написаната дата може да ви разболее, дори и да изглежда или мирише добре.

Колко време след изтичане на срока може да се яде от храната?

Важно е да не консумирате храна след изтичане на срока на годност, тъй като бактериите, които могат да ви разболеят, не са нещо, което можете да усетите по миризмата на храната. Има няколко неща, които можете да направите, за да удължите срока на годност на храните.

Храната е безопасна за консумация след срока на годност, ако я готвите до полунощ на деня, посочен на продукта, след което да я охладите и съхранявате в хладилник. Готвенето убива всички патогени в храната, а това осигурява малко повече време да я използвате, предават от Hello!

Добре е да изядете храната в рамките на максимум 48 часа или да я замразите, за да я консумирате по-късно. Ако замразявате храната, уверете се, че сте етикетирали датата на замразяване.

Често срещани митове за сроковете на годност и срока на годност

Съществуват много митове относно сроковете на годност на храните. Ето кои са най-интересните:

Храната вече не е безопасна за консумация след изтичане на срока ѝ на годност - това не е вярно! Качеството на храната може да не е толкова добро, но все още е безопасна за консумация за малко по-дълго време.

- това не е вярно! Качеството на храната може да не е толкова добро, но все още е безопасна за консумация за малко по-дълго време. Сроковете на годност ни предупреждават - всъщност храните с етикет "използвайте преди" са тези, които се фокусират върху безопасността на храните, докато тези с "най-добър до" се основават на качеството на храните.

Какви са рисковете от употребата на храна след изтичане на срока ѝ на годност?

Консумацията на храни след изтичане на срока им на годност може да има сериозни последици за здравето ви, но това зависи от продукта. Например, докато някои храни просто нямат толкова добър вкус, други могат да съдържат бактерии, които могат да причинят тежко заболяване и хранително натравяне.

Млечни продукти

Млякото с изтекъл срок на годност никога не трябва да се консумира след посочената дата, дори и да мирише добре. Винаги проверявайте инструкциите на етикета преди употреба.

Сиренето, от друга страна, обикновено има срок на годност, така че проверете продукта за видими признаци на влошаване, преди да го консумирате, ако тази дата е изтекла.

Месо и риба

Месото и рибата никога не трябва да се използват след изтичане на срока им на годност. Макар че е малко вероятно да мухлясат, те могат да съдържат вредни нива на бактерии, които не могат да се видят, вкусят или помиришат.

Яйца

Яйцата обикновено също имат срок на годност, посочен върху опаковката им. По принцип можете да ги консумирате и малко след този срок. Можете да разберете дали едно яйце е развалено по миризмата му, дали изглежда или се усеща слузесто и като се опитате да го оставите да плува в купа с вода - ако плува, значи е развалено, а ако потъва, значи е все още прясно.

Хляб и пакетирани продукти

Ако видите плесен по хляба, или бисквитите/чипсът се усещат по-меки, или усетите неприятна миризма и консистенция от някои млечни продукти с изтекъл срок на годност, то те вече не са годни за консумация.

