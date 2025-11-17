На 17 ноември е роден Мартин Скорсезе. Той е един от най-влиятелните режисьори в историята на киното, печели първия си „Оскар“ за режисура през 2007 г. за филма „От другата страна“.

Хороскопът на Алена за деня, в който е роден Мартин Скорсезе. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец ноември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Тактът в личните отношения ще ви позволи да изгладите възникналите недоразумения с интимната половинка и да бъдете щастливи в любовта. Имате възможност да си създадете условия за спокойни интимни мигове.

ТЕЛЕЦ

Изяснете семейните си отношения без агресия и нападателно поведение. Засилва се желанието ви да властвате над любимите си хора. Няма да постигнете нищо, ако решите да сте агресивни по време на секса с любимите си хора, особено ако не сте семейни.

БЛИЗНАЦИ

Близките ви и любимите ви хора не са съгласни да ви подкрепят в рискованите начинания, които са ви обсебили до степен да не разсъждавате с разума си. Отдалечили сте се и заради ината си не сте готови да простите и да се отдадете на сексуални наслади.

РАК

Ако можете след работа си дайте почивка и отидете на ресторант или на гости във ваши приятели или роднини, но само ако тяхната компания ви е приятна. Ако сте съхранили любовта си и сте избегнали дистанцията, се отдайте на сексуални удоволствия.

ЛЪВ

Близките ви може да не ви успокоят от напрежението през деня, ако сте агресивни и с тях вечерта, докато споделяте разочарованието си. Не се надявайте на сексуални удоволствия, при положение, че сте изнервили любимите си.

ДЕВА

Не си създавайте проблеми в личните отношения, само заради слухове, без да знаете дали се отнасят за вас. Ако не си създавате несъществуващи лични драми, ще изживеете невероятни интимни мигове.

ВЕЗНИ

Чувствата ви са споделени. Не ги съсипвайте с претенциите си. Най-добре си останете у дома. Изнервени сте. Говорете с партньорите си за вашите сексуални желания, за да избегнете проблемите и липсата на хармония в интимните мигове.

СКОРПИОН

Изпитвате желание да прекарате вечерта извън домът си, с колеги или приятели, но ви съветвам да се приберете у дома и да дарите времето си на семейството и на любимите си. Бъдете мили с любимите си хора и не пропускайте интимните мигове.

СТРЕЛЕЦ

Посветете част от времето на семейството си. Не пропускайте да дадете израз на чувствата си пред любимите хора. Несемейните може точно днес да срещнат подходящата половинка. Вечерта се отдайте на романтика и сексуални наслади.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец ноември вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Заради разходи, които не сте споделили с вашите близки, ви очакват разправиите с половинката заради липса на достатъчно стабилен семеен бюджет. Няма да ви липсват семейни проблеми, ако сте импулсивни. В сексуалните мигове не сте склонни да се съобразявате с партньорите си и ги наранявате. Променете поведението си.

ВОДОЛЕЙ

В личен план не е изключена нова романтична връзка, която може да ви създаде проблеми, ако сте семейни и не успеете да се освободите от нея. Заслужили сте си сами провокациите на половинките си, проявяващи ревност и целящи да ви ядосат.

РИБИ

Любовта ви заобикаля, но сте си виновни сами. Бъдете отговорни към интимната си половинка. Интимните ви отношения може да се окажат в криза, ако не надмогнете прекалените си претенции, които изнервят половинката ви.

