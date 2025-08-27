Зоуи Кравиц отново успя да прикове всички погледи към себе си със своя смел и изискан избор на тоалет по време на премиерата на новия си криминален филм Caught Stealing. Звездата озари червения килим с разголена, но стилна черна рокля, която елегантно подчертава тялото.

Модната комбинация на Зоуи включва прилепнал crop-топ с дълги ръкави и изрязано деколте, допълнен от пола с висока талия и изчистен силует. С минималистичен грим и свободно пусната, дълга коса, Кравиц създава едновременно стилна и естествена визия. Красавицата се появи само няколко дни след като медии съобщиха за романтична среща между нея и поп звездата Хари Стайлс, подозирайки потенциална любовна връзка между двамата. Тъмнокосата Зоуи и Хари бяха забелязани да прекарват време заедно в Рим, а впоследствие се разпространиха кадри, на които се целуват в Лондон.

На бляскавото събитие Зоуи бе придружена от колегите си от филма - Остин Бътлър и Бед Бъни, които също се появиха с внушителни тоалети. Бътлър впечатли с черен кожен костюм, без риза под него, докато рапърът Бед Бъни избра по-различен и елегантен вид. Той носеше бяла риза с бяло-бежова райе вратовръзка под бял жилет, съчетан с бежови панталони.

Caught Stealing ще излезе по кината на 29 август, а премиерата беше перфектния момент за Кравиц да покаже не само своята силна актьорска игра, но и да впечатли с моден нюх, чувство за естетика и стил.

Снимка: Getty Images

