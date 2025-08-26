Зоуи Кравиц и Хари Стайлс са били забелязани да вървят заедно като двойка из улиците на Рим, докато звездите са разглеждали забележителностите на италианската столица.

Актрисата (36 г.) и поп певецът (31 г.) са били хванати под ръка, се вижда от видеоклип, споделено в социалната мрежа X в неделя, 24 август.

Не е ясно кога точно е заснето видеото, но Кравиц прекара последните няколко дни в Европа, за да промотира филма си Caught Stealing заедно със своя екранен партньор Остин Бътлър.

Двамата са били забелязани да прекарват време заедно в бар в Париж след премиерата на червения килим в четвъртък, 21 август. Кравиц е присъствала и на премиерата на филма в Лондон във вторник, 19 август.

Кравиц и бившият й годеник Чанинг Тейтъм прекратиха годежа си през октомври 2024 г. след повече от три години връзка. През зимата и пролетта тя беше забелязвана няколко пъти в компанията на американския актьор и модел Ноа Сентинео в Ню Йорк.

Стайлс за последно имаше романтична връзка с актрисата Тейлър Ръсел. Двамата се разделиха през май 2024 г., след по-малко от година заедно. Според видео на британския таблоид “Сън“ от 28 юни той е бил заснет да целува жена, идентифицирана като продуцентката Ела Кени, като това се е случило във ВИП зоната за гости на фестивала Гластънбъри във Великобритания.

Новият криминален филм на Кравиц Caught Stealing, режисиран от Дарън Аронофски, излиза по кината на 29 август. Междувременно Стайлс не се е появявал на големия екран от 2022 г., когато участва във филмите Don't Worry Darling и My Policeman. Последният му студиен албум Harry's House също излезе през същата година.

