Когато световни суперзвезди посещават различни държави, атмосферата обикновено е изпълнена със строги мерки за сигурност, крещящи фенове и видима бариера между знаменитостта и публиката. Когато Риана посети Мумбай в края на месец април 2026 г. за лансирането на своята марка Fenty Beauty на индийския пазар обаче, тя направи нещо, което феновете не очакваха.

Един специфичен момент със срамежлив фотограф, стана тема на разговор в интернет пространството през последните дни, защото дава пример за това как знаменитостите трябва да се отнасят към хората, които работят около тях.

Събитието, проведено в сътрудничество със Sephora и Tira, е изключително бляскаво. Както се очаква, червеният килим е осеян с фотографи, които нямат търпение да заснемат изпълнителката на „Diamonds“.

Сред хаоса от мигащи светлини, местен фотограф плахо се приближава до звездата, надявайки се да получи бърза снимка с нея. Вместо учтиво кимване или бързо „не“ от бодигард, Риана прави нещо, което изненадва всички.

Тя не просто се съгласява, а и подканя фотографа да се присъедини към нея на червения килим. Звездата и майка на три деца го прегръща през рамото, придърпва го близо до себе си и отправя искрена усмивка към камерите.

Фотографът, изглеждащ едновременно смаян и щастлив, застава до една от най-известните жени в света, сякаш са стари приятели.

Феновете на певицата в цяла Индия започват да сравняват поведението ѝ с това на местните боливудски звезди. Въпреки че Индия има много обичани актьори, отношенията между папараците и известните личности често могат да бъдат напрегнати или строго професионални.

Малко след като фотографът прояви смелост да отиде при нея и да застане пред обективите на колегите си, всички те се втурнаха към нея, за да се възползват от възможността за снимка със суперзвездата.

Но добротата не спира само с една снимка. Риана изглежда искрено заинтересована да се свърже с индийската култура по време на краткия си престой. В един момент по време на събитието тя забелязва затишие в тълпата и решава да се доближи към публиката. Тя се обръща към хората наблизо и ги пита как се казва „благодаря“ на хинди. След като научава думата, тя не просто я прошепва; тя се навежда към енергията на стаята и извиква силно, радостно „Шукрия!“ на ликуващата тълпа.

Това усилие да говори местния език, дори и само с една дума, показва ниво на уважение, което феновете дълбоко оценяват.