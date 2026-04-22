38-годишната Риана и магнат в сферата на красотата е добре позната в света на висшата мода, така че не е изненада, че нейната първа дъщеря, малката Роки Айриш, дебютира на корицата на списание с бебешки тоалет по поръчка, който, разбира се, беше изцяло посветен на етикетите. Само на шест месеца, дъщерята на световноизвестната певица вече шокира модния свят!

На 21 април списание W публикува последната си част от броя „Поп“ със звездите на корицата Риана и Роки, който носи персонализирана пелена от висшата мода на Dior, заедно с аксесоар за глава, създадени от модния дизайнер Джонатан Андерсън.

Мегазвездата позира в черно палто с деколте от бели пера и скулптурирана лилава шапка, акцентирани с драматичен лилав и оранжев грим и колие от Cartier. Огромните ѝ обеци са изработени от истинска норка и изкуствени перли.

Риана преди това е работила с Андерсън, който по това време е бил в Loewe, по запомнящия се ансамбъл за нейното изпълнение на Супербоул през 2023 г., който е бил създаден, за да обяви втората ѝ бременност със сина ѝ Райът, който сега е на 2 години. В допълнение към Роки и Райът, поп звездата има и най-големия син Арза, на 3 години, с партньора си A$AP Роки.

Роки, който също говори с W, разказа открито как майчинството е трансформирало Риана, въпреки че добави, че тя „винаги е била магична“.

„Философски погледнато, начинът, по който действа, е на друго ниво. Тя е най-очарователният и искрен човек на Земята. Енергията ѝ е несравнима – единствена по рода си. Просто я обожавам.“

Заснета от Тим ​​Уокър, причудливата фотосесия представляваше серия от театрални фотографии, вдъхновени от викторианската епоха.

Бебе Роки вече следва стъпките на своята майка - тя дебютира в модния свят, увита в огромна розова панделка, още когато се роди, а шест месеца по-късно прави първата си публична поява, облечена в Dior от глава до пети.