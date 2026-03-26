Жената, обвинена в опит за убийство след стрелба по дома на поп звездата Риана, се призна за невинна по всички повдигнати обвинения, съобщават американски медии. Какво следва от тук нататък?

Какво се случи?

Инцидентът е станал на 8 март 2026 г. в жилището на певицата в Бевърли Хилс. Според прокуратурата, заподозряната е произвела множество изстрели към имота, докато вътре са се намирали Риана, партньорът ѝ A$AP Rocky и трите им деца. По данни на разследването са били изстреляни около 20 куршума, като част от тях са попаднали в различни части на имота, включително в зона близо до детска стая. Въпреки сериозността на нападението, няма пострадали.

Обвиненията и опасност от доживотна присъда

Обвиняемата, 35-годишна жена от Флорида, е изправена пред множество тежки обвинения, сред които опит за убийство, нападение с полуавтоматично огнестрелно оръжие и стрелба по обитавано жилище. Ако бъде призната за виновна, тя може да получи доживотна присъда, но още нищо не е сигурно.

Развитието в съда - какво предстои?

По време на съдебното заседание обвиняемата официално е заявила, че се признава за невинна по всички обвинения. Делото предстои да продължи, като съдът ще реши дали има достатъчно доказателства за започване на процес. Прокуратурата подчертава, че действията ѝ са били изключително опасни и са изложили на риск живота на множество хора, включително деца.

Риана е една от най-успешните музикални изпълнителки в света, с над 250 милиона продадени записа и множество международни награди. Мотивът за нападението все още не е изяснен, а разследването продължава. Властите проверяват възможни заплахи и евентуална връзка между заподозряната и певицата. Случаят привлича сериозно обществено внимание заради потенциалния риск за живота на множество хора и факта, че нападението е срещу толкова известна и обичана певица. Предстои съдът да реши дали делото ще премине към същински процес и какви ще бъдат следващите правни стъпки.

