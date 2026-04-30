Лукс, мега партита и милиарди! Така изглежда последната среща на Риана. Когато шефът на Reliance Industries (най-голямата корпорация в частния сектор в Индия) Мукеш Амбани отправи покана, дори бизнес срещите се превръщат в спектакъл. Поп суперзвездата Риана се завърна в двореца на свръхбогатите – този път не за концерт, но отново много близо до вероятно най-бляскавия милиардерски клан в света.





Сега за козметика, преди това - за бельо

През март 2024 г. Риана предизвика сензация на легендарното моминско парти на сина на Амбани, Анант, и съпругата му Радхика Мърчант. Това беше първото й изпълнение от осем години пред 1500 гости. Твърди се, че хонорарът ѝ по това време е бил 6 милиона долара. Сега тя се завръща отново при милиардерското семейство. Нейната козметична марка „Fenty Beauty“ е на път да завладее индийския пазар.

Риана се завръща

Патриархът на семейството Мукеш Амбани остава един от най-богатите хора в света, въпреки че наскоро претърпява редица финансови загуби. Състоянието му в момента се оценява на около 92 милиарда долара. Дълго време той беше безспорният номер едно в Азия – докато съперникът му Гаутам Адани наскоро не го изпревари. Това не е променило луксозния начин на живот на семейството.

Къде по-подходящо място за лансиране на козметична марка за индийския пазар? „Антилия“ е гигантска жилищна кула на семейство Амбани в сърцето на Мумбай. Висока е двадесет и седем етажа, приблизително 37 000 квадратни метра, със собствен храм, кино, снежна стая – и огромен гараж за семейния флот от луксозни автомобили. Само поддръжката струва около 270 000 евро на месец.

Само преди няколко дни Риана попадна в заглавията по целия свят, като представи новата си колекция бельо за „Savage X Fenty“ – с впечатляващи снимки и ясно послание: „Идва едно диво лято“. Твърди се, че нейният бранд за бельо вече струва повече от три милиарда долара.

Тържеството с Риана се проведе в грандиозната, многоетажна открита част на къщата – вдъхновена от легендарните Висящи градини на Вавилон. Сред луксозни марки, цветя, ритуали и блясък на знаменитости, за пореден път стана ясно: нищо не е обикновено за семейство Амбанис.

Риана беше посрещната като държавен гост, отпразнува специалния празник на цветовете и участва в традиционна церемония.