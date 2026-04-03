Мерил Стрийп и Ан Хатауей работят усилено по промотирането на продължението на култовия филм „Дяволът носи Прада 2". Обичаният дует наскоро присъства на премиерата на филма в Мексико и, меко казано, впечатли всички на червения килим. Визиите им за турнето определено не разочароват - абсолютно в стила на Миранда Прийстли.

На 30 март, 43-годишната Хатауей и 76-годишната Стрийп присъстваха на премиерата на новия филм в Мексико Сити в зашеметяващи визии на Schiaparelli и Stella McCartney, а червеният килим беше превърнат в същински моден подиум за събитието.

Двете главни актриси се появиха в друга селекция от ефектни тоалети по-рано през деня, докато присъстваха на пресконференция за предстоящия филм.

Стрийп носеше впечатляваща монохромна визия: червен костюм от Dolce and Gabbana, по поръчка, блуза с панделка отдолу и червени обувки на висок ток ALDO Amilie. Тя допълни визията си с чифт златни обеци и червени слънчеви очила Emmanuelle Khanh.

Междувременно Хатауей носеше черна рокля от Schiaparelli с асиметрични ресни на полата и черен колан с голям златен мотив на окото, пишат от Who What Wear. Тя съчета визията си с черни слънчеви очила и обувките Patent Keyhole на модната къща (на стойност над 2000 долара!)

Видеоклип, който бързо стана вирусен, обаче отвлече вниманието на всички. По време на интервю на звездите в Мексико, Мерил изненада всички с прост, но въздействащ жест.

Тя и колежката и Ан Хатауей се появиха в „Синята къща“ на Фрида Кало в Мексико, за да отговорят на въпросите на медиите относно филма. Въпреки че и двете дами бяха седнали под големи градински чадъри, слънцето сияеше в очите на Стрийп.

Тогава един от служителите на организацията се приближи до актрисата с чадър, за да я предпази от ярките лъчи.

След първоначалната изненада, тя отвърна на услугата с топла усмивка и целувка. Последва лавина от коментари:

„Най-добрата актриса на всички времена!"

„Нормална жена.“

„Тя никога не е играла звезда.“

„Всички трябва да й се възхищават!“

„Колко е сладка!“