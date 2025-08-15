Продължението на хитовия филм „Дяволът носи Прада“ вече е факт. Любимите ни персонажи отново ще бъдат изиграни от актьорите, които помним от първата лента. Изглежда обаче, че образът на Емили Блънт е претърпял сериозна промяна.

Емили Блънт, която играе бившата асистентка на Миранда Прийстли във филма за модното списание, беше видяна на снимачната площадка в Ню Йорк в четвъртък, 14 август, изглеждайки много различно.

Актрисата носеше платинено руса прическа боб - рязко отклонение от характерната червена коса на героинята ѝ Емили Чарлтън.

Не е ясно какъв момент от сюжета може да е накарал измислената модна маниачка да се насочи към русата боя. Може би по-светлият вид е някаква ретроспекция от филма или може би тя се пробва за инкогнито работа в списанието Runway от филма?

Във всеки случай, Емили съчета визията с пуловер от Coach с типична за туристите илюстраци на ябълка и надпис „NY“ в центъра. Тя добави блясък чрез сребърна вратовръзка. Тя беше видяна на снимачната площадка в яркочервени панталони, преди да се преоблече в чорапогащник и черна пола Maison Margiela за самите снимки.

Тъмните слънчеви очила на Dior допълваха новата ѝ прическа и цялостната ѝ визия. На краката си Блънт носеше мокасини на платформа от Gianvito Rossi и чорапи до глезена, придавайки им много есенно излъчване.

42-годишната Блънт направи първата си дългоочаквана поява на снимачната площадка с Ан Хатауей и Мерил Стрийп миналия месец, разтърсвайки характерната за героинята си червена коса.

Тя беше видяна да носи риза, чанта и слънчеви очила на Dior, бюстие Wiederhoeft за скромните 2200 долара и панталони на райета от Jean Paul Gaultier, както и обувки Brandon Blackwood.

Хатауей, Стрийп и Стенли Тучи също славно се завърнаха на сета, заедно с новодошлите Патрик Брамъл, Полин Шаламе и Симон Ашли, които също са снимали за филма.

Режисьорът Дейвид Франкел също се завърна за продължението, което противопоставя Чарлтън на бившата ѝ шефка, самата Миранда Пристли, докато те се състезават за приходи от реклама в печатни медии, според IMDB .

Среща с Валентина Ганева, която режисира Мерил Стрийп в първия си филм - вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK