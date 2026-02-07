Мерил Стрийп е една от най-емблематичните актриси на своето поколение - с кариера, белязана от изключителни роли и множество отличия. Но зад успеха на големия екран стои и един интимен и драматичен период от живота ѝ, който остава по‑малко познат на широката публика: любовта ѝ с актьора Джон Казале и влиянието ѝ върху по‑късната ѝ връзка със скулптора Дон Гъмър.

Първата любов

В средата на 70‑те години Мерил Стрийп и Джон Казале имат романтична връзка, която е значима и дълбока за и двамата. Казале е актьор, известен с ролята на Фредо Корлеоне във „Кръстникът“. Тяхната среща се случва на театралната сцена на Ню Йорк, където двамата работят заедно.

Любовта между тях бързо прераства в силна емоционална привързаност. Когато Казале е диагностициран с клетъчен рак на белия дроб, Стрийп остава неотлъчно до него, като основно тя поема грижите за него. Актрисата го придружава на химиотерапии и медицински прегледи, където показва изключителна преданост и постоянство, оставайки до него до последните му дни.

Снимка: Getty Images

На 12 март 1978 г. той умира в Ню Йорк с Мерил до него. Този момент се оказва сърцевината на огромна лична загуба за нея - загуба, която „емоционално я разбива“, както самата тя разказва по‑късно.

Първите стъпки към изцелението

След смъртта на любимия си, Стрийп преминава през период на дълбока скръб. Тя споделя, че преживяването я променя не само като човек, но и като актриса - че загубата и болката са намерили място в живота ѝ и са повлияли върху нейното изкуство.

Снимка: Getty Images/Instagram

Макар да казва, че „не е преодоляла“ напълно смъртта на първата си голям любов, тя описва начина, по който се справя с болката: като я приема частично като част от себе си, но не я оставя да доминира над живота ѝ.

Как среща Дон Гъмър?

Само шест месеца след смъртта на Казале, Стрийп среща Дон Гъмър - американски скулптор и семеен приятел, близък на брат ѝ.

В един период на емоционална уязвимост, когато Стрийп търси подкрепа и спокойствие, отношенията им прерастват от приятелство в нещо повече. През септември 1978 г. те се женят и създават свое семейство.

Снимка: Getty Images/Instagram

Двамата артисти имат четири деца: синът им Хенри Волф Гъмър и три дъщери - Мамие, Грейс и Луиза, всички с успешни творчески кариери.

Двойката привлича внимание с това, че поддържат дълъг и стабилен брак в условията на публичното внимание и професионалните ангажименти на Стрийп. В реч на „Оскарите“ през 2012 г. тя изказва признателност към Дон, като подчертава неговата подкрепа и мястото му в живота ѝ:

„Първо ще благодаря на Дон, защото когато благодариш на съпруга си в края на речта, те го пускат заедно с музиката и искам той да знае, че всичко, което оценявам най‑много в нашия живот, ти ми го даде.

Раздяла

Преди известно време се появиха спекулации, че Стрийп и Гъмър не живеят заедно от няколко години и са разделени.

Снимка: Getty Images

Малко по-късно дойде и потвърждение: след 45 години брак, двойката вече не живее заедно, но наистина остават близки, като не става ясно дали разводът им е финализиран. Това беше потвърдено от представители на актрисата, които заявиха, че тя и Гъмър са живели разделени повече от шест години и са избрали да водят „животите си поотделно“, пишат от Vogue.

