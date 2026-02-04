Този май едно от най-емблематичните заглавия на 21 век се завръща на големия екран. „Дяволът носи Прада 2“ отново ни отвежда в безкомпромисния свят на висшата мода – място, където стилът е оръжие, амбицията е валута, а всяко решение има своята цена.

Продължението на модерната класика от 2006 г. обещава нов поглед към познатата вселена, в която блясъкът върви ръка за ръка с напрежението, а успехът никога не идва без жертви.

Новият официален трейлър на „Дяволът носи Прада 2“ вече е факт и загатва за завръщане към острия диалог, иронията и напрежението, които превърнаха оригинала в световна сензация.

Видеото създава усещане за сблъсък между миналото и настоящето, между утвърдения авторитет и новите реалности на модната индустрия, като ясно подсказва, че стилът може да се променя, но властта винаги намира начин да се наложи.

Режисьор на „Дяволът носи Прада 2“ е Дейвид Франкел , който отново работи по сценарий на Алайн Брош МакКена.

В култовите си роли се завръщат Мерил Стрийп, Ан Хатауей, Емили Блънт и Станли Тучи, а към тях се присъединяват и нови персонажи, които внасят свежа енергия и нови конфликти.

Влезте отново в света на висшата мода с „Дяволът носи Прада 2“ – от 1 май само в кината. Вижте повече в следващото видео:

